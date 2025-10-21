SUSCRÍBETE
El Deportivo

La dura respuesta de Limache a La Serena tras la denuncia granate por la semifinal de la Copa Chile

El equipo tomatero defiende su paso a la final del tradicional certamen. El cuadro granate, horas antes, inició su intentó de quedarse con la llave por la vía adminsitrativa.

Por 
Matías Parker
 
Lucas Mujica
La dura respuesta de Limache a La Serena tras la denuncia granate por la semifinal de la Copa Chile. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Pese a haber caído categóricamente por 6-1 ante Deportes Limache en la revancha de las semifinales de Copa Chile, Deportes La Serena no da el duelo por cerrado. El elenco granate presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, acusando que su rival no cumplió con el minutaje obligatorio de jugadores Sub 23 en el partido disputado en el Lucio Fariña de Quillota.

Según el reclamo papayero, el cuadro de la Quinta Región completó apenas 113 de los 130 minutos que exige el reglamento para futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2002. En su cálculo, Limache suman los minutos de Mateo Guerra (77’), Luis Felipe Hernández (18’) y Bastián Silva (18’).

El conjunto de la Cuarta Región sostiene, además, que no corresponde contabilizar los 65 minutos adicionales que otorgan las bases por futbolistas nominados a la selección chilena, apuntando específicamente al caso de Agustín Arce. Según el club, el delantero, quien fue convocado para el amistoso de la Roja ante Perú del 10 de octubre, ya estaba disponible para su equipo a las 22 horas de ese mismo día, por lo que debía ser considerado citable para la revancha.

De prosperar la denuncia, la ANFP podría dar por ganado 3-0 el partido a La Serena, lo que revertiría el resultado global a un estrecho 3-2 y permitiría al cuadro papayero a acceder a la final del certamen. Sin embargo, desde Limache respondieron con dureza. El club manifestó haber cumplido “a cabalidad” con las bases del torneo, asegurando que la participación de Arce fue avalada directamente por la Gerencia de Ligas de la ANFP, según un documento publicado en sus canales oficiales.

“Jamás ha existido el ánimo de burlar la normativa. Por ello se hizo la consulta al organismo rector del fútbol chileno sobre la procedencia de poder contar con el jugador en cuestión, quien la respaldó”, señaló la institución. “Resulta a lo menos curioso que él denunciante hable en específico del jugador Arce, ya que nuestra institución cuenta con más jugadores que pueden cumplir con el minutaje reglamentario tanto en Copa Chile como en la Liga de Primera”, añaden.

En un tono más crítico, el club lamentó lo que considera una tendencia en el fútbol chileno. “Cómo institución lamentamos profundamente que equipos estén tomando como norma permanente el tratar de ganar por secretaría lo que no fueron capaces de ganar en la cancha. Incluso Deportes Limache, se ha desistido de acciones en tribunales deportivos cuando ha sido perjudicado en acciones que no se condicen con lo que ocurre dentro de un campo de juego porque nuestro espíritu es siempre que los partidos se ganan y se pierden en cancha y no en tribunales”, indican.

Limache insistió en que defenderá su posición ante el Tribunal de Disciplina y expresó plena confianza en que el 8-1 global obtenido en cancha será ratificado, lo que les permitirá disputar, por primera vez en su historia, una final de Copa Chile. “Entregaremos todos los antecedentes ante los organismos judiciales de la ANFP para defendernos de esta acusación”, cierran.

