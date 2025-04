La eliminación de la Champions dolió: los drásticos cambios que prepara Real Madrid para la próxima temporada

Arsenal ganó con un imponente 5-1 en el global, en una serie que no sólo significó la eliminación en cuartos de final del siempre candidato Real Madrid, sino que también marcó el fin de un exitoso periodo en la historia Merengue. De la mano de Carlo Ancelotti, en las últimas cuatro temporadas cosecharon 15 títulos, entre los que destacan dos Champions League y dos Liga de España. Sin embargo, hoy todo está en el aire.

En España, diario Marca señala que la suerte del entrenador italiano aún no está sentenciada, pero que la situación está muy difícil: “El argumento de la Champions ya no existe y la cuerda que sujeta a Ancelotti está cada vez más floja, con menos capacidad de aguantar al técnico italiano. ¿Está tomada la decisión de que Ancelotti no continúe la próxima temporada en el Real Madrid? Todavía, no. Los rumores se han multiplicado en los últimos meses, pero desde el club en momento alguno han hablado con el técnico sobre esa posibilidad, que es el primero en saber que si no se conquistan ciertos títulos, la continuidad se pone en imposible”.

No obstante, el mismo medio habla sobre los rumores de una posible llegada de Xabi Alonso como DT para la próxima temporada, quien sorprendentemente no ha renovado con el Bayer Leverkusen. Otro nombre que suena fuerte en otros periódicos de ese país es Jürgen Klopp, que desde su salida de Liverpool el año pasado no ha vuelto a entrenar. Ahora todo depende lo que determine Florentino Pérez.

Salida de históricos

Pero en el Bernabéu no sólo podría haber novedades en la cabina técnica. También hay futbolistas históricos que se considera que ya cumplieron un ciclo. Los dos nombres que consigna inicialmente diario Marca son Luka Modrić y Lucas Vázquez, de 39 y 33 años respectivamente. Acá el factor de que ambos terminan contrato al final de esta temporada sería clave en su salida.

Foto: REUTERS/Ciro De Luca CIRO DE LUCA

“Los muchos éxitos logrados por algunos, no van a ser obstáculo para la toma de decisiones, que pueden llegar a todos los niveles de lo que es el primer equipo”, escribe el citado medio, que también consigna que seguramente habrán más despidos de futbolistas.

Aún queda año

Sin embargo, a pesar del tajante análisis de los medios, a Ancelotti y compañía aún les quedan dos frentes para pelear, los que deberán disputarle a su archirrival, Barcelona.

Jugarán ante el elenco Culé la final de la Copa del Rey el 26 de abril. Además, en LaLiga marchan en el segundo lugar, a cuatro puntos de los Blaugrana y restando todavía siete fechas para el término de la competencia.