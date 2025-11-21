La emoción de Pablo Lemoine antes del test match de los Cóndores frente a Italia: “Es una oportunidad increíble”

Todo está listo para el histórico test match entre Italia y Chile en Génova, a partir de las 17.10 de este sábado. El partido entre los Cóndores y la décima mejor selección del mundo es un hito del que todo el plantel está muy consciente.

“Es un partido ante un tier 1 en la ventana de noviembre, que es la más importante para los equipos del seis naciones. Encima es ua ventana oficial. Es un partido único, Chile por supuesto nunca lo tuvo, y la verdad que para los jugadores, para el staff, para la federación, es una oportunidad increíble, y bueno, venimos acá a aprovecharlo”, afirmó el head coach Pablo Lemoine en la antesala del encuentro.

El desafío es complejo y el entrenador lo tiene claro. Más allá del resultado, hay varios objetivos trazados. “Ojalá podamos ganar tiempo de estabilidad dentro de una cancha contra un tier 1. O sea, poder jugar la mayor cantidad de minutos posibles en igualdad de condiciones, o por lo menos haciendo partido, después marcar puntos, aprender a marcar puntos a estos equipos, que son estratégicamente muy fuertes, y tienen manejo de pelota por la experiencia que tienen, y bueno, nosotros como equipo, construir eso”.

El entusiasmo del capitán

Clemente Saavedra será el capitán de los Cóndores frente a Italia. El emblemático jugador no ocultó su emoción por este desafío. “Es nuestro primer partido contra un tier 1. Es una tremenda oportunidad para que se nos sigan abriendo puertas y una linda manera para cerrar este tremendo año, así que sabemos todo esto y vamos a salir a aprovechar esta oportunidad y sobre todo a disfrutar en este lindo estadio que la verdad está de otro nivel”, destaca.

También valora la creación de la Nations Cup, un torneo que ayudará a darles rodaje a los Cóndores: “Está buenísimo el ya tener un calendario cerrado para el próximo año, ese era un tema que a equipos como nosotros Chile nos costaba mucho, así que eso nos da seguridad de que va a haber partidos”.

“Jugamos contra equipos del otro lado del mundo, así que también buenísima esa oportunidad porque generalmente en los últimos años para llegar al nivel estábamos jugando con equipos de la zona, es decir, Uruguay, Argentina, Brasil y ahora está buenísimo el ir a probarnos contra equipos de otro juego, otro ritmo, otra cultura de rugby, así que creo que esos dos aspectos son muy enriquecedores para este equipo y para lo que va a hacer Chile en Australia”, añadió.