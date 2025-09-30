SUSCRÍBETE
El Deportivo

La experiencia de Ian Garguez que ilusiona a Chile

El jugador de Palestino despierta fue uno de los valores destacados ante Nueva Zelanda, en el debut de la Selección Chilena en el Mundial de la categoría.

Vicente González 
Vicente González
Ian Garguez marcó un gol agónico para darle el triunfo en el debut del Mundial Sub 20 a la Roja ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La Roja Sub 20 tuvo que extremar recursos para llevarse una victoria en el debut del Mundial. Frente a los 40 mil espectadores del Estadio Nacional, el equipo que dirige Nicolás Córdova venció a Nueva Zelanda por 2-1 con un gol en el minuto 96. Literalmente, la jugada ocurrió en la última del partido.

El combinado nacional no dejó las mejores sensaciones en relación al funcionamiento colectivo. Más bien, lo único rescatable en ese aspecto fue el aprovechamiento de los fallos del rival en momentos puntuales del trámite.

Pese a estos incovenientes grupales que, sin lugar a dudas, serán algo a corregir en el próximo partido ante Japón, en el ámbito individual sí hubo jugadores que mostraron una buena versión y que ilusionan de cara al resto del certamen planetario. Uno de ellos, por ejemplo, fue Lautaro Millán. El jugador chileno-argentino debutó con la presión de comandar la ofensiva y respondió con creces: marcó la apertura de la cuenta al 53′.

El otro que brilló fue Ian Garguez. El jugador de Palestino apareció sobre el final y estableció el desequilibrio en el marcador frente a los oceánicos, desatando la algarabía en el reducto de Ñuñoa.

Pero lo suyo no es nuevo. El futbolista de la tienda árabe ya acumula un par de años con un bagaje importante, destacando por su roce en la Liga de Primera, Copa Sudamericana y el ciclo con la Selección juvenil. Con aquel rendimiento, Garguez asoma como una opción real de recambio.

Dos años de experiencia

Ian Garguez tiene 20 años y ya surge como uno de los estandartes de la Roja Sub 20. Su buen nivel con Palestino corresponden con aquel estatus. Y es que desde su debut en el profesionalismo, el oriundo de Colina se ha adueñado de la banda derecha del conjunto baisano.

El lateral se estrenó en 2024 con la camiseta tetracolor y rápidamente sumó titularidades. En concreto, en dicho año alcanzó a registrar nueve partidos por el Campeonato Nacional y uno por Copa Sudamerica, anotando un gol por el certamen criollo. En total, tuvo 735 minutos en ambas competencias.

Seguido de lo anterior, en 2025 su rendimiento fue totalmente en alza. El futbolista ha jugado en 15 de los 23 partidos de Palestino por la Liga de Primera, marcando una cifra y asistiendo en otra. A su vez, en Copa Chile también anotó en tres cotejos disputados. Por otro lado, en Copa Sudamericana jugó en dos ocasiones. En total, son 1248 minutos en las tres competencias.

Rumbo a la adulta

La experiencia de Garguez en el ámbito nacional, sumado al roce en la arena internacional, ya lo pone en la órbita de la Selección Chilena adulta. El lateral derecho fue nominado por Córdova para el cierre de las Eliminatorias frente a Brasil y Uruguay, viendo acción en el segundo tiempo ante los charrúas.

Ian Garguez en su debut con la selección adulta, en el duelo de Eliminatorias frente a Uruguay PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Su aparición con la Roja adulta va en línea con la sintonía que puede demostrar junto a un excompañero en Palestino. Y es que, en 2024, Garguez fue parte de una zaga en la que también destacó Iván Román. Por ese motivo, el tándem que puede llegar a formar con el actual defensor central del Atlético Mineiro es algo que entusiasma de cara al proceso mundialista de 2030. Eventualmente, ambos podrían comandar la última línea, sobre todo si se tiene en cuenta que Córdova lo utilizó en el duelo contra Nueva Zelanda como central por izquierda, dando señales de su polifuncionalidad.

