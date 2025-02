La falta de ambición le pasa la cuenta a Ñublense: cae con Boston River en la Copa Libertadores sin rematar al arco

Luego del estreno triunfal de Deportes Iquique, por la fase 2 de la Copa Libertadores, este miércoles llegó el turno de Ñublense. El equipo de Chillán, que llegó a la máxima cita de clubes en el continente al ser finalista de la Copa Chile, no logró sacudirse del paupérrimo debut por la Liga de Primera ante la U. En el mítico Centenario de Montevideo, perdió por 1-0 con Boston River exhibiendo muy poco.

De manera evidente, la mala experiencia del fin de semana en Ñuñoa dejó tocado al equipo de Francisco Arrué, al tratarse del estreno en el Campeonato Nacional, mirando de reojo lo que iba a suceder en su expedición por tierras charrúas, y por la floja faena defensiva de los chillanejos (con uno menos). El equipo chileno tenía una opción ideal para mostrar otra cosa ante un rival que está lejos de ser de los más potentes y populares de su país. El partido se jugó con tribunas semi vacías en el Centenario.

Por grandes pasajes del duelo, pareció más un juego de pretemporada y no de una ronda eliminatoria de Copa Libertadores. Reinaba la imprecisión y la refriega. El ritmo cansino formaba un cóctel ideal para un espectáculo soporífero en el primer lapso. Ñublense salió con cuatro en el fondo, aunque Lorenzo Reyes se metía entre los centrales para formar la línea de tres y liberar a los laterales. Mientras que Martín Rodríguez se ganó un espacio en la titularidad, siendo un elemento libre, para el rol de generador de juego.

La poca claridad fue la tónica en los Diablos Rojos, en un contexto de un partido más peleado que bien jugado. El 58% de posesión de balón que registraron los chilenos en la primera mitad no era reflejo de nada, porque no contó con chances de gol, ni asistió de manera recurrente a sus delanteros. A Gonzalo Sosa no le llegaba la pelota, mientras que Pato Rubio debía retroceder para intervenir en las acciones.

Boston River, institución de 85 años de vida, que jamás ha sido campeón en la primera división uruguaya y que juega la Libertadores por segunda vez en su historia, se las arregló mediante la pelota detenida para acechar la portería de Nicola Pérez. Terminó mejor el primer periodo, aunque sin las claridades necesarias para ponerse en ventaja.

Esas mejores sensaciones que dejó el cuadro verdirrojo se estiraron en el complemento, donde sí tuvo oportunidades para llegar al gol. En los 46′, un remate de López fue desviado por el golero Pérez. Más adelante, en los 56′, otra intervención del portero chillanejo contuvo el intento de Valentín Adamo, el mismo que pasara por Unión Española. ¿Y Ñublense? Ofensivamente hablando, nada.

Rodríguez intentaba generar algo, pero no tenía compañía para formar nexos. Rubio, fuera del área y Sosa, desasistido. Además, los laterales no eran agentes ofensivos punzantes. Con poco, Boston River era más y solo las tapadas de Nicola Pérez eran el sostén del cuadro del Ñuble.

El árbitro boliviano Ivo Méndez fue llamado por el VAR dos veces en el segundo periodo, por posibles penales. El primero lo desestimó. El segundo lo cobró. En los 73′ va a la pantalla para chequear una mano de Carlos Labrín. En efecto, hay infracción y el juez cobra el penal. Ejecutó Juan Manuel Gutiérrez para el 1-0 del local. Con lo mínimo, el cuadro dirigido por Jadson Viera justificó la victoria, sobre todo por lo realizado en el segundo tiempo.

Ñublense se va de Montevideo sin un remate a portería. En los descuentos, Plaza mandó la pelota por arriba, en lo más cercano. De igual manera, la serie está abierta. Todo se decidirá en la revancha que se jugará en Chillán el próximo miércoles 26. El vencedor enfrentará en la fase 3 al ganador de la llave entre The Strongest y Bahia. En la ida, bolivianos y brasileños empataron 1-1, en la altitud de La Paz.