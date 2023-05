La fuerte crítica del técnico de Boca Juniors al Monumental: “Es una cancha imposible para jugar al fútbol”

Boca Juniors se llevó un trabajado triunfo desde Santiago. El 2-0 sobre Colo Colo tuvo diversos momentos y un comienzo particularmente complicado para los xeneizes. El técnico Jorge Almirón entregó su análisis de lo sucedido en el Monumental y fue bastante crítico también con lo que vio en el recinto de Macul.

“Me voy conforme con el rendimiento. Los que están ahora están rindiendo de la mejor manera, pero esperamos por los que están afuera para ampliar el plantel. Somos un equipo y todos son importantes”, expresó en el entrenador.

Sobre el trámite del encuentro, reconoció el trabajo de los albos, pero también lanzó una dura crítica al estado del césped del recinto del Cacique, que pese a los trabajos de los últimos meses, incluida una resiembra, todavía sigue lejos de su mejor versión. “Ellos estuvieron mejor, tuvieron dos, tres jugadas al principio que nuestro arquero nos salva. En esos momentos que estuvimos sufriendo, el rival se adaptó a una cancha que era imposible jugar al fútbol. Jugamos contra un buen equipo, pero fuimos justos ganadores por el trámite del juego”, comentó.

“Sufrimos cuando tuvimos que sufrir”

“En el segundo tiempo salimos más asentados. Con el hombre de más se notó la diferencia. En el primer tiempo estuvimos muy apurados y en el segundo tiempo tuvimos más tranquilidad. Era la manera de jugar con uno de más. Faltó certeza para otro gol más, pero el dominio en el segundo tiempo fue claro, por eso digo que lo ganamos bien. El hecho de que no nos metan goles es importante, hace mucho que el equipo no estaba en esa condición y hoy es importante generar confianza. Me voy conforme con el rendimiento”, prosiguió el exjugador de Santiago Wanderers.

“Sufrimos cuando tuvimos que sufrir”, reconoció el DT. Eso sí, no ocultó su alegría por cómo sorteó el equipo el desafío propuesto por elenco que conduce Gustavo Quinteros. Ganar de visitante siempre es importante y el equipo hoy lo hizo con altura”, concluyó.