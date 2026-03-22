“La gente ya se ha cansado de él”: prensa española sentencia a Alexis Sánchez tras la debacle del Sevilla ante Valencia

Alexis Sánchez vive sus peores días con la camiseta del Sevilla. Sin ir más lejos, en España ya sentencian la estadía del Niño Maravilla en el cuadro nervionense. Según los medios deportivos ibéricos, el delantero chileno fue el principal responsable de la derrota de los andaluces ante el Valencia, por 2-0.

Las críticas de los sitios especializados se sostienen en el error que cometió el tocopillano. El grosero fallo acabó siendo fatal, pues propició la apertura de la cuenta de Hugo Duro para poner en ventaja al conjunto Ché. Posteriormente, cuando fue su momento de ser reemplazado, la afición del Sevilla le hizo sentir su descontento por el pobre rendimiento y lo llenó de pifias. Todo mal.

En los portales recalcan que la fanaticada ya perdió la paciencia con el futbolista de la Roja. El Desmarque, por ejemplo, es el más enfático en aquello. "Inexplicable pérdida en el gol de Hugo Duro. No está para estas cosas y a la grada se le ha atravesado ya. Cambiado en el descanso y silbado. La gente ya se ha cansado de él“, publican, además de calificarlo con nota 1, la peor de todo el equipo.

Estadio Deportivo, por su lado, tampoco tuvo piedad y barrió con la figura del jugador nacional. “El chileno ha vuelto a demostrar -ya va por la enésima prueba de ello- que no puede ser jugador de un equipo de Primera División. En partidos que exigen, se demuestra que el extremo no está y ha dejado fallos notorios, siendo el principal culpable de la pérdida que ha ocasionado el primer gol valencianista. Desastroso, una vez más“, describen. También lo evaluaron con nota 1, la más baja.

Incluso, El Diario de Sevilla se aventuró a afirmar que el Niño Maravilla ya ha cansado hasta sus propios compañeros. "Alexis Sánchez forma el desastre aún mayor con una pérdida increíble para un futbolista de su edad en una zona de máximo riesgo. No sólo fue el primer error, también su incapacidad manifiesta para hacer una falta táctica cuando trató de agarrar sin éxito y después para molestar siquiera el posterior disparo de Ramazani antes de la parada de Vlachodimos para el remate posterior a placer de Hugo Duro. Una detrás de otra por parte de un Alexis que, eso sí, hasta ahí abroncaba a los suyos“, comentan.

Gabriel Suazo, otro señalado

Pero las culpas no fueron exclusivas para Alexis Sánchez. En un tono igual de agresivo, la prensa en España también le puso la lápida a la actuación de Gabriel Suazo por el carril izquierdo.

El formado en Colo Colo, al igual que en la semanas previas, tampoco pudo escapar de los cuestionamientos. “¿Y Oso? Almeyda dirá misa, pero ese chaval que acaba de llegar es más futbolista que este internacional chileno acostado. Increíblemente, acabó el partido con muy poquitas acciones positivas para su equipo", publicó El Desmarque, pidiendo a gritos la inclusión del canterano Oso por encima de Suazo.

Gabriel Suazo, en la derrota del Sevilla ante Valencia.

“Una vez más, poco casi nada del lateral chileno en el encuentro. No estuvo donde debía estar y gran parte de responsabilidad tuvo en el segundo gol valencianista, donde tuvo que dejar a Kike Salas para que intentase arreglar -sin éxito- el agujero dejado por el chileno. Lo peor: habrá que seguir escuchando el mensaje de que ‘hay que proteger a Oso’”, complementó Estadio Deportivo.

Tras esta lluvia de críticas, el Sevilla de los chilenos no tiene otra opción que empezar a sumar si es que quiere escapar de la parte baja de LaLiga (en la próxima fecha juegan contra Real Oviedo, de visita). Con la derrota frente a Valencia, se estancaron en la decimoquinta posición con apenas 31 puntos. Están solo a tres unidades del Mallorca, último elenco que está perdiendo la categoría.