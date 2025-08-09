La gran noticia que recibe Erick Pulgar en Flamengo en la previa de los octavos de la Copa Libertadores

Erick Pulgar es uno de los fijos del DT de Flamengo Filipe Luís. FOTO: FIFA.

El receso de la Copa Libertadores termina su receso y está a las puertas de la ronda de los 16 mejores de Sudamérica. En esa instancia, Flamengo de Brasil, máximo favorito para el título según las apuestas prepara su enfrentamiento ante Inter de Porto Alegre.

El Mengao comienza la ronda de octavos de final el miércoles 13 de agosto, cuando reciba a O Colorado sumido en una delicada crisis futbolística. La vuelta se disputará siete días más tarde, en tierra gaúchas.

El viernes pasado, el técnico del equipo de Río de Janeiro Filipe Luís entregó la lista de atletas confirmados para esta fase del campeonato internacional.

Entre las principales incorporaciones se encuentra el español Saúl Ñíguez, quien llega libre desde Atlético de Madrid. Del mismo club hispano arribó Samuel Lino, previo pago de 25 millones de dólares.

El colombiano Jorge Carrascal llegó desde el Zenit de Rusia tras cancelar US$ 14 millones, al margen de los 10 millones que se depositaron en la cuenta del Milan por Emerson Royal. El italiano Jorginho, libre desde el Arsenal inglés, también se estrenará en esta Copa Libertadores.

La situación de Pulgar

El mediocampista antofagastino extendió su contrato en marzo pasado con el equipo, un compromiso que despertó ciertas suspicacias entre algunos exdirectivos del cuadro más popular de Brasil.

Volante que es una de las piezas clave del actual entrenador del Mengao. Sin embargo, el exjugador de la Fiorentina sufrió una dura lesión en el Mundial de Clubes, contratiempo que lo ha tenido fuera de las canchas por más de un mes.

El jugador chileno se recupera de una cirugía en el quinto metatarsiano del pie derecho, intervención que impide entregar una fecha concreta para su regreso, de acuerdo con medios partidistas.

Pese a la incertidumbre sobre su recuperación, el exjugador del Bologna italiano asoma como uno de los elementos elegibles para continuar la carrera por el cuarto trofeo del Fla en esta competición.

