La historia de Sonya Keefe, la figura de la Roja femenina que va por el premio Marta

Sonya Keefe se lleva las miradas de Sudamérica. En la victoria de la Roja femenina, deslumbró con uno de los mejores goles del año. Uno que la pone como candidata al premio Marta, a la mejor conquista de la temporada. Marcó desde mitad de cancha y encaminó a las dirigidas por Luis Mena en la Copa América. Ahora, un empate ante Uruguay le sirve a Chile para avanzar a semifinales del certamen continental. La Selección se enfrenta ante la Celeste este jueves a las 20 horas.

La atacante de 22 años, se perfila como una de las líderes de la renovada Selección. La centrodelantera llegó al torneo tras una de los mejores cursos de su carrera. En la temporada 2024/25 fue la máxima goleadora de la Segunda División de España. Llevó al Logroño al ascenso. Ahora, es nueva jugadora del Granada. Por juego, presente e instinto, su irrupción invita a pensar que Chile, por fin, tiene a su goleadora.

En el torneo intercontinental, Keefe entró en el segundo tiempo ante Perú y anotó un gol. También jugó en el complemento ante Argentina. Contra la Tri fue titular, y volvió a inscribirse en el marcador. “Sabía que la arquera estaba jugando muy adelantada, ya la había mirado un poco. Me llegó la pelota, no controlé ni nada, dije ‘tengo que pegarle al arco’. Vi a la arquera adelantada y dije ‘con todo no más, convicción’ y qué bueno que entró”, comentó tras el triunfo de la Roja.

Formada en Boston College desde los 12 años, la atacante mostró temprano sus credenciales. En su último año en el club fue la máxima anotadora en la Primera B del fútbol femenino chileno. También incursionó en el futsal, disciplina que la llevó a ser parte de la nómina para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018. En aquel certamen, anotó un gol ante República Dominicana.

En 2020, fue fichada por Unión Española, pero el torneo de Primera B fue suspendido por la pandemia y no alcanzó a debutar. No fue obstáculo. Su proyección en la Roja juvenil le abrieron las puertas de Universidad de Chile en 2021. En su primer año con las azules marcó 17 goles y fue campeona del torneo. Al año siguiente firmó su primer contrato profesional y terminó como máxima anotadora del campeonato, con 26 tantos. Se consolidó como la delantera más prometedora del medio local y se ganó un apodo que aún la acompaña: La Bombardera.

En 2023 dio el salto a Europa, fichando por el Cacereño de la Segunda División ibérica. En un año y medio marcó 10 goles en 23 partidos, hasta que en julio de 2024 pasó al Logroño. Fue su explosión definitiva: 16 goles en liga, cuatro en la Copa de la Reina, y un ascenso histórico a la Primera División.

Una deuda histórica

Su impacto no ha sido solo en clubes. En la selección chilena adulta debutó en octubre de 2022, en un empate 2-2 ante México. Desde entonces ha sumado 17 partidos y cinco goles.

Se transformó en la principal chance para resolver una deuda histórica de la Roja: la ausencia de una delantera centro. Basta mirar la tabla de goleadoras de todos los tiempos para entender el vacío: Francisca Lara, mediocampista, lidera con 27 goles. Le siguen Karen Araya y Yanara Aedo. Ninguna es, estrictamente, una nueve.

Su nombre empieza a consolidarse recién ahora en la selección adulta, luego de un proceso que ha sido largo: participó en los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20, y fue parte de los Juegos Suramericanos de 2018. Su primer llamado al plantel mayor fue en 2020, aunque no debutó. Su estreno se hizo esperar. Hoy, su nombre encabeza las conversaciones sobre el futuro ofensivo de la Roja.

Mientras el equipo de Luis Mena busca afirmarse en la Copa América, Keefe suma minutos, goles y confianza. Consultado por el recambio en la Roja femenina, el DT se mostró conforme con lo trabajado hasta ahora. “Hemos sido muy consecuentes con lo que siempre hemos tratado de proyectar y en ese sentido estoy muy orgulloso de todas las jóvenes que han debutado en nuestra Selección, que se han hecho camino. Seguimos en esa búsqueda que nos permita no tener brechas generacionales”, señaló a El Deportivo.

Ahora, en Ecuador a la chilena la acompaña su familia. “Están súper orgullosas, está mi mamá y mi abuela. Lamentablemente mi hermana no pudo venir, pero también la tengo muy presente y sé que me está viendo desde Chile. Es una motivación extra, es lo más importante que tenemos, me pone feliz hacerlas orgullosas a ellas”, sentenció.

Atención en España

En Andalucía han seguido con especial atención la participación de la ariete en la Copa América. “La nueva delantera todavía no ha llegado y ya promete”, escribe el periódico español Granada Hoy. “Continúa así con su gran estado de forma justo antes de incorporarse a la pretemporada con el equipo nazarí, que ya dio comienzo al mando de Irene Ferreras”, establecen.

Ahí, se muestran entusiasmados con el fichaje de la nacional. “Aunque falta comprobar su adaptación a la Liga F, la sensible baja de Edna Imade parece haberse repuesto bien, al menos sobre el papel. La chilena apunta maneras y volvió a demostrarlo con un golazo antes de aterrizar en la Ciudad Deportiva”, sentencian.

Luego de la victoria ante Ecuador, Keefe agradeció a Mena la chance de ser titular. “Muy feliz por empezar de inicio. Sabía que era una gran responsabilidad, era un partido importante y teníamos que ganarlo sí o sí si queríamos seguir en la pelea por la semifinal. Contenta porque salió el gol, y estoy feliz por mí y por mis compañeras. Fue un esfuerzo enorme de todo el equipo, así que es un premio al esfuerzo”, dijo.