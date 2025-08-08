SUSCRÍBETE
La iniciativa que reunirá a 40 mujeres para correr su primera media maratón

Gabriela Dallagnol, entrenadora e influencer, encabeza un inédito proceso de preparación física y emocional para mujeres que debutarán en la Media Maratón de Santiago este 31 de agosto.

Gabriela Dallagnol

Gabriela Dallagnol, entrenadora deportiva e influencer brasileña radicada en Chile lidera un grupo de 40 corredoras, todas con un objetivo en común: correr sus primeros 7 y 21 kilómetros en la Media Maratón de Santiago, una carrera exclusiva para mujeres que se celebrará el 31 de agosto.

“Para muchas, este es su primer 7K o 21K, y acompañarlas en ese camino ha sido profundamente emocionante”, cuenta Gabriela. “Sé lo que se siente estar en esa línea de partida, con miedo, pero también con ilusión. Poder estar ahí para ellas es un regalo”.

El proceso de entrenamiento ha sido exigente. Gabriela no solo ha guiado las sesiones físicas, con foco en técnica, progresión y velocidad, sino también ha acompañado a las participantes en un trabajo emocional constante. “Aquí no hay competencia, hay complicidad y solidaridad. Se abrazan, se levantan unas a otras, se sostienen. Todo se supera en comunidad”, asegura.

Gabriela Dallagnol

La experiencia cobra aún más fuerza gracias al impulso de Woman Social Run —comunidad deportiva cofundada por Gabriela Dallagnol junto a Laura Sosa y Felipe Veracruz, con el objetivo de empoderar a más mujeres a través del running— y al apoyo de Rexona, marca que impulsa el deporte inclusivo con propósito.

“Cuando se unen organizaciones que creen en el poder transformador del deporte, se crean espacios reales de contención y crecimiento. El running puede ser una herramienta poderosa cuando se hace entre mujeres, sin presiones, con respeto y motivación”, señala.

Gabriela ha documentado este proceso en sus redes sociales, donde comparte con naturalidad su vida entre coches, zapatillas y desafíos cotidianos de la maternidad.

Desde el nacimiento de su hija Isi, ha transmitido una mirada realista sobre cómo la maternidad y el deporte no son excluyentes. “Volver a correr después de ser mamá me devolvió a mí misma. No hay una fórmula mágica, pero cuando se puede, es simplemente mágico”.

Cada paso dado por el grupo tiene una historia detrás. “Una de las chicas me dijo: ‘Jamás pensé correr 5K. Hoy entreno para mis primeros 7K y me siento fuerte, rápida y orgullosa de mí’. Eso es exactamente lo que buscamos”, afirma con emoción.

