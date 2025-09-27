La mascota Armin se presenta en Curicó y activa la cuenta regresiva del Mundial de Ciclismo de Pista

La mascota Armin se presentó en Curicó y dio el inicio a la cuenta regresiva del Mundial de Ciclismo de Pista.

En la ciudad cuna del ciclismo chileno, el Velódromo “Manuel Gallardo” fue escenario del lanzamiento de Armin, mascota oficial del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025, a menos de un mes del inicio del certamen que se disputará en Santiago del 22 al 26 de octubre, en el Velódromo de Peñalolén.

La jornada incluyó demostraciones técnicas en el óvalo, clínicas para niñas, niños y jóvenes, y activaciones familiares guiadas por monitores, con foco en seguridad, técnica básica y lectura de línea. Armin, inspirado en el armadillo chileno, animó la experiencia con dinámicas educativas y sesiones fotográficas. Participaron como invitados especiales los referentes nacionales Marco Arriagada y Luis Fernando Sepúlveda, quienes compartieron consejos y vivencias para las nuevas generaciones.

El campeonato reunirá a más de 350 deportistas de alrededor de 45 países en pruebas de velocidad y medio fondo, y contará con figuras de primer nivel, entre ellas Campbell Stewart, Matthew Richardson, Taky Marie-Divine Kouamé, Amalie Dideriksen, Kevin Quintero y el múltiple campeón Harrie Lavreysen, quienes buscarán medallas en Santiago.

“Es un motivo de alegría presentar la mascota en Curicó, porque para muchos esta ciudad es la capital nacional del ciclismo. Queremos reconocer la tremenda labor deportiva que aquí se hace y el entusiasmo que hay en todos los deportistas. Además, este Mundial se suma a otros grandes hitos como el Mundial Sub 20 de fútbol o los Juegos Binacionales, mostrando que Chile está preparado para organizar competencias de clase mundial”, señaló Israel Castro, director nacional del Instituto Nacional de Deportes.

Por su parte, el seremi del Deporte de la Región del Maule, Iván Sepúlveda, destacó que “estamos muy contentos de que la mascota se presente en este velódromo tan significativo para nosotros. Esto refleja el compromiso del Presidente Gabriel Boric con descentralizar los grandes eventos deportivos, y qué mejor que traer a Armin a Curicó, la capital nacional del ciclismo. Además, la región será sede del Mundial Sub 20 y de los Juegos Binacionales, con una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos, lo que refuerza nuestro orgullo de mostrar al Maule como una región capaz de organizar eventos internacionales”.

Enseñando ciclismo

Durante el lanzamiento se desarrolló una demostración en pista para público general, seguida de una clínica introductoria con monitores certificados, donde se revisaron fundamentos técnicos del ciclismo en pista, uso correcto del casco y nociones de convivencia segura.

La presentación oficial de Armin incluyó dinámicas con colegios, espacio de fotografías con familias y una conversación inspiradora con los exciclistas Arriagada y Sepúlveda, reforzando el vínculo entre deporte de alto rendimiento y comunidad local.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 se realizará del 22 al 26 de octubre de 2025 en el Velódromo de Peñalolén. La cobertura nacional será exclusiva de TVN.