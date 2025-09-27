SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La mascota Armin se presenta en Curicó y activa la cuenta regresiva del Mundial de Ciclismo de Pista

El Velódromo “Manuel Gallardo” fue escenario del lanzamiento con participación de escolares, referentes nacionales y actividades en pista; la cita de octubre en Santiago tendrá transmisión exclusiva de TVN y figuras de primer nivel ya anunciadas.

Por 
El Deportivo
La mascota Armin se presentó en Curicó y dio el inicio a la cuenta regresiva del Mundial de Ciclismo de Pista. IND

En la ciudad cuna del ciclismo chileno, el Velódromo “Manuel Gallardo” fue escenario del lanzamiento de Armin, mascota oficial del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025, a menos de un mes del inicio del certamen que se disputará en Santiago del 22 al 26 de octubre, en el Velódromo de Peñalolén.

La jornada incluyó demostraciones técnicas en el óvalo, clínicas para niñas, niños y jóvenes, y activaciones familiares guiadas por monitores, con foco en seguridad, técnica básica y lectura de línea. Armin, inspirado en el armadillo chileno, animó la experiencia con dinámicas educativas y sesiones fotográficas. Participaron como invitados especiales los referentes nacionales Marco Arriagada y Luis Fernando Sepúlveda, quienes compartieron consejos y vivencias para las nuevas generaciones.

El campeonato reunirá a más de 350 deportistas de alrededor de 45 países en pruebas de velocidad y medio fondo, y contará con figuras de primer nivel, entre ellas Campbell Stewart, Matthew Richardson, Taky Marie-Divine Kouamé, Amalie Dideriksen, Kevin Quintero y el múltiple campeón Harrie Lavreysen, quienes buscarán medallas en Santiago.

“Es un motivo de alegría presentar la mascota en Curicó, porque para muchos esta ciudad es la capital nacional del ciclismo. Queremos reconocer la tremenda labor deportiva que aquí se hace y el entusiasmo que hay en todos los deportistas. Además, este Mundial se suma a otros grandes hitos como el Mundial Sub 20 de fútbol o los Juegos Binacionales, mostrando que Chile está preparado para organizar competencias de clase mundial”, señaló Israel Castro, director nacional del Instituto Nacional de Deportes.

Por su parte, el seremi del Deporte de la Región del Maule, Iván Sepúlveda, destacó que “estamos muy contentos de que la mascota se presente en este velódromo tan significativo para nosotros. Esto refleja el compromiso del Presidente Gabriel Boric con descentralizar los grandes eventos deportivos, y qué mejor que traer a Armin a Curicó, la capital nacional del ciclismo. Además, la región será sede del Mundial Sub 20 y de los Juegos Binacionales, con una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos, lo que refuerza nuestro orgullo de mostrar al Maule como una región capaz de organizar eventos internacionales”.

Enseñando ciclismo

Durante el lanzamiento se desarrolló una demostración en pista para público general, seguida de una clínica introductoria con monitores certificados, donde se revisaron fundamentos técnicos del ciclismo en pista, uso correcto del casco y nociones de convivencia segura.

La presentación oficial de Armin incluyó dinámicas con colegios, espacio de fotografías con familias y una conversación inspiradora con los exciclistas Arriagada y Sepúlveda, reforzando el vínculo entre deporte de alto rendimiento y comunidad local.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 se realizará del 22 al 26 de octubre de 2025 en el Velódromo de Peñalolén. La cobertura nacional será exclusiva de TVN.

Más sobre:CiclismoMundial de PistaCuricóArmin

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”

Reportan que EE.UU. planea ataques contra narcotraficantes al interior de Venezuela “en cuestión de semanas”

Termina el apagón de Jimmy Kimmel: su programa retorna a las estaciones locales de la TV estadounidense

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro

Detienen a delincuentes que asaltaron casa en Paine: intimidaron a familia con armas de fuego mientras almorzaba

Trump pide a la Corte Suprema que defina si puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

3.
Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

4.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

5.
Expolicía venezolano alerta a Chile: “El aumento en los secuestros puede terminar muy mal”

Expolicía venezolano alerta a Chile: “El aumento en los secuestros puede terminar muy mal”

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Detienen a delincuentes que asaltaron casa en Paine: intimidaron a familia con armas de fuego mientras almorzaba
Chile

Detienen a delincuentes que asaltaron casa en Paine: intimidaron a familia con armas de fuego mientras almorzaba

¿Se termina la lluvia?: Cuántos milímetros de agua caída dejaron las precipitaciones

Comunidad Palestina reprocha a Matthei por dichos sobre conflicto en Gaza y afirma que “intentan blanquear crímenes atroces”

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias
Negocios

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias

Gremio del retail financiero sufre revés en arremetida legal contra Subtel por prefijos spam

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas
Tendencias

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

Campeonato Nacional Escolar y Zonal Norte destacan este fin de semana en la agenda del rodeo
El Deportivo

Campeonato Nacional Escolar y Zonal Norte destacan este fin de semana en la agenda del rodeo

La mascota Armin se presenta en Curicó y activa la cuenta regresiva del Mundial de Ciclismo de Pista

Fernando Ortiz revela un profundo diálogo con Arturo Vidal: “Él sabe lo que realmiento quiero”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro
Cultura y entretención

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro

Ya está disponible el soundtrack de Una batalla tras otra compuesto por Jonny Greenwood

Festival REC de Concepción: los profundos cambios que enfrenta uno de los eventos más importantes de Chile

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”
Mundo

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”

Reportan que EE.UU. planea ataques contra narcotraficantes al interior de Venezuela “en cuestión de semanas”

Termina el apagón de Jimmy Kimmel: su programa retorna a las estaciones locales de la TV estadounidense

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo