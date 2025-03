La mesura de Pellegrini tras ganar el derbi: “El logro no es solo ganar al Sevilla, sino pelear siempre por Europa”

Por fin se le dio a Manuel Pellegrini en el derbi andaluz. Este domingo, en un estadio Benito Villamarín con casi 60 mil personas, el Betis lo dio vuelta para derrotar al Sevilla por 2-1. Se trata de la primera vez en la que el entrenador chileno derrota al equipo rojiblanco como estratega bético en la liga española, en 10 partidos.

Es el sexto triunfo consecutivo de los verdiblancos en el torneo de Primera División, justo antes de una complicada visita al Barcelona de Hansi Flick, el próximo 5 de abril. Pero eso será en unos días más. Hoy, Andalucía se tiñó de verde y blanco y el Ingeniero dio cuenta de su felicidad tras el compromiso.

“Hacía años que no ganábamos un derbi. En años anteriores en empates y derrotas fuimos muy superiores. El Sevilla ganó con justicia en la primera vuelta y nosotros fuimos justos vencedores en este encuentro”, señaló el chileno, que apuntó una de las claves del encuentro. “Habernos puesto 2-1 al final del primer tiempo fue muy importante”, aseguró.

Pellegrini destacó el hecho de “haber despertado una ambición y una exigencia” en el Betis, respecto a la clasificación a competencias europeas. “Fracaso ahora es estar a tres puntos de Europa, cuando otras veces se estuvo a 15 ó 18. Hemos remontado con estas seis victorias seguidas tras un mal momento. Lo peor fue cuando perdimos con el Celta y todo parecía un desastre estando a tres puntos de Europa, pero nunca perdimos la convicción de estar en la senda correcta”, dijo el DT. “Siempre queremos más, dar un salto adelante. Siempre los jugadores marcan la diferencia con sus rendimientos individuales, pero el grupo está convencido y vamos a seguir trabajando igual con victorias o derrotas”, amplió.

También resaltó el hecho de tener disponible prácticamente a todo el plantel: “Hemos tenido nueve y diez lesionados durante momentos de la temporada. El logro no es solo ganar al Sevilla, sino pelear siempre por Europa y en ese camino seguimos. Son tres puntos que duran cinco meses, como la derrota. Hacía años que no ganábamos, pero lo importante es que este triunfo nos permite seguir buscando grandes objetivos”.

“Lo más importante está por jugarse. Trato de inculcar que ganar el derbi no es el fin, sino un medio para llegar a objetivos mayores”, apuntó el Ingeniero, que no quiere dejar de lado la Conference League, donde está en cuartos de final. Un sueño es meterse en la Champions. “En la medida en que mantengamos el objetivo no hay que ponerse un objetivo u otro ahora, sino intentar darlo todo y demostrar en el campo para qué estamos capacitados”, manifestó.

Por su parte, Isco Alarcón, la figura del partido, declaró: “Estoy muy feliz de dar esta alegría a la afición y conseguir los tres puntos. Hoy en día, seis victorias consecutivas no es algo fácil de conseguir. Ya supimos levantar un 2-0 en Leganés, le remontamos al Real Madrid y al Sevilla... Tenemos ya esa mentalidad, que es clave, lo que nos permite aspirar a soñar con algo muy grande. Ojalá terminemos la temporada así”.