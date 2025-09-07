SUSCRÍBETE
El Deportivo

La millonaria herencia que puede recibir Neymar por parte de un fan

Un empresario de Río Grande do Sul con problemas de salud espera dejarle un legado económico de cerca de mil millones de dólares.

Pablo Retamal V. 
Pablo Retamal V.
WALID ZAIN

La brillante carrera de Neymar en el fútbol mundial le ha permitido estar algunos de los clubes más importantes del planeta, siendo parte de Barcelona y Paris Saint-Germain en Europa.

Su talento ha sido retribuido con contratos millonarios y ahora la cuenta personal del futbolista podría tener otro aumento considerable.

Según a reportado la prensa brasileña, un importante empresario de Rio Grande do Soul de 31 años y con graves problemas de salud, tomó la decisión de entregarle toda su herencia, valorada en cerca de mil millones de dólares, pese a no tener ningún vínculo familiar con el ahora atacante de Santos.

Este habría elegido entregarle el legado económico al futbolista pues se declara fan. “Aunque tenga casi 31 años, no estoy muy bien de salud. No tengo a nadie a quien dejar mis cosas en caso de que desaparezca”, explicó sobre esta decisión.

Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía, con el mío, que ya falleció”, complementó.

“Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día”, añadió, justificando la elección.

Si bien el testamento ya ha sido validado legalmente, la desorbitante cifra debe ser aprobada por los tribunales brasileños para que una vez ratificada Neymar pueda asumir el papel de heredero.

Alejado de la Selección Brasileña

Si bien el presente económico de Neymar parece no sufrir, sí lo ha hecho por el lado deportivo. El atacante quedó fuera del llamado de Carlo Ancelotti para defender a la selección brasileña para los últimos dos encuentros por las Eliminatorias contra Chile y Bolivia.

En la conferencia donde el técnico italiano informó de los nominados, indicó que “Neymar no está porque tiene un pequeño problema en la última semana, pero no necesitamos probarlo. Todos los conocemos. Lo necesitamos en el mejor momento físico para que pueda ayudar en la Copa del Mundo”.

Sin embargo, el ex Barcelona replicó que “me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto”, apuntó tras un partido por el Brasileirao días antes del duelo contra la Roja.

“Tenía una inflamación en el aductor. Era molesto, pero nada grave. Incluso jugué hoy. Contra Bahía, no iba a jugar porque estaba suspendido. Así que prefirieron dejarme fuera del entrenamiento para que pudiera recuperarme”, agregó.

Estas palabras al final fueron confirmadas por Ancelotti: “Tiene razón, (su ausencia) es una decisión técnica que se basa en muchas cosas. Sé lo que el jugador está haciendo y el problema que ha tenido. Nadie puede discutir a Neymar el nivel técnico, lo que estamos evaluando es su condición física, pero no solo de él, sino de todos los jugadores. Hay muchísima competencia, tenemos 70 jugadores que pueden estar en la selección”, explicó el DT tras vencer a Chile.

