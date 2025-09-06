Al ritmo de Cristiano Ronaldo y Declan Rice: Portugal e Inglaterra, imparables en el camino rumbo al Mundial 2026

Las Eliminatorias europeas buscan a sus clasificados para la Copa del Mundo. Si bien todavía no hay ninguna selección del Viejo Continente que tenga su boleto asegurado en Norteamérica 2026 (apenas van un par de fechas), hay algunos combinados que están bien encaminados en sus respectivos grupos.

Uno de ellos es la Selección de Portugal que, de la mano de Cristiano Ronaldo, se estrenó en el Grupo F con una goleada ante Armenia. El conjunto luso comenzó su participación en las clasificatorias de la UEFA con un emotivo homenaje, pues fue el primer partido oficial tras la muerte de Diogo Jota.

Con esa motivación por delante, el cuadro portugués aplastó a su rival de turno por 5-0 para liderar la zona que también comparten con Irlanda y Hungría. Los encargados de anotarse en el contundente marcador fueron Joao Felix (10′ y 61′), CR7 (21′ y 56′) y Joao Cancelo (32′). El Bicho, con su doblete, llegó a las 942 dianas como profesional y sigue a la caza del récord de los mil goles.

En esa línea, otra de las selecciones que tiene gran parte del camino asegurado para el próximo certamen planetario es Inglaterra. La escuadra de los Tres Leones cumplió con la tarea de imponerse a la modesta escuadra de Andorra por 2-0, en un cotejo disputado en Villa Park. Un tanto en contra de Christian García (25′) y otro de Declan Rice (67′) constituyeron el tablero para los de Tomas Tuchel.

Los isleños comandan el Grupo K con 12 unidades, ampliando su diferencia con Serbia, que tiene siete puntos (eso sí, los británicos poseen un partido más). En la próxima jornada se enfrentan en Belgrado.