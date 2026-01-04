La molestia de Guardiola al ser consultado por una posible salida del City: “Ya sé que están cansados de mí”

El empate de Manchester City ante Sunderland dejó al equipo de Josep Guardiola a cuatro puntos de Arsenal, el líder de la Premier League. Este domingo recibirán a Chelsea por la fecha 20, un club que acaba de desvincular a su entrenador Enzo Maresca. En la previa de este encuentro, la prensa inglesa le consultó precisamente sobre este tema a Pep, ya que hay rumores de que el estratega italiano sería su sucesor en el elenco de los Ciudadanos.

Guardiola, quien trabajó con Maresca en Manchester, no dudó en elogiar a su colega luego de su salida de los Blues: “¿Sorpresas? ¿En el mundo del fútbol? Solo confirma lo afortunado que soy, y de estar en este club. Mi club es extraordinario. Lo único que puedo decir es que, bajo mi punto de vista, el Chelsea pierde a un entrenador increíble y a una persona increíble. Pero es una decisión de la jerarquía del Chelsea, así es que no tengo nada más que decir”. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre si es que el italiano sería su reemplazante, contestó con un breve: “Ni idea, pero estoy seguro de que vosotros tenéis más información que yo”.

El enojo de Pep

El entrenador español tiene contrato hasta la mitad de 2027 con el City, pero en Inglaterra se informa que existe la posibilidad de que no alcance a terminar su vínculo. Cuando le consultaron, una vez más, sobre esta alternativa, Guardiola respondió con una mescla de molestia y victimización: “¡Dios mío! ¡Aún me queda contrato, lo he dicho mil millones de veces! Ya sé que estáis cansados de mí, después de 10 años, estoy bastante seguro. Algún día me iré, os lo prometo. Pero aún me queda contrato y estoy feliz”.

Foto: vía Reuters/Jason Cairnduff Jason Cairnduff

“Quiero luchar con mi equipo y la directiva me respeta, como se demostró la temporada pasada. No ganamos un partido en tres meses y me apoyaron, ¿qué puedo hacer al respecto? Quiero intentar ganar, pero quizá llegue el día, no lo sé. Me queda un año de contrato y me gustaría estar aquí, así es que veremos. Lo he dicho mil millones de veces, pero no tengo ninguna credibilidad, ¿verdad? ¿O es que queréis echarme? No, está bien. Mi salario es muy alto".

El partido entre Manchester City y Chelsea, quinto en la tabla de posiciones con 30 puntos, está pactado para las 14.30 horas de este domingo 4 de enero en Etihad Stadium, en un compromiso clave para los locales, ya que no pueden perderle pisada a Arsenal.