La nueva promesa de Arturo Vidal a horas de la goleada sufrida por Colo Colo: “De aquí en adelante no vamos a perder más”

Arturo Vidal recupera el optimismo. Pese a que el volante había expuesto un semblante más pesimista luego de la derrota de Colo Colo ante Fortaleza, asumiendo que la clasificación en la Copa Libertadores es improbable, ahora nuevamente vuelve a exhibir una visión más positiva de lo que viene para el Cacique.

Lo hizo con un particular análisis de lo sucedido en Brasil y dejando una promesa a los fanáticos albos. “El partido contra Fortaleza es más falso que la chucha. El resultado es feo y está bien que aleguen, pero de aquí en adelante no vamos a perder más”, lanzó el King, en una transmisión en Kick.

“El ánimo está bien, estamos bien, concentrado en sacar esto adelante. Estamos full, ayer fue un día de mierda, la noche de antes de ayer también, pero hoy estamos bien”, añadió. “Duele más que la cresta, mucho y es así. He visto tres veces el partido de nuevo y cada vez me duele más, porque fueron puros errores de nosotros. De jugar a jugar no nos ganaban ni cagando, fueron puros errores fáciles que la cagamos nosotros. Pero esto lo vamos a sacar adelante papá, así que tranquilos, desde el sábado empezamos con todo, no pasará nunca más”, enfatizó.

Vidal tuvo una complicada jornada ante Fortaleza. THIAGO GADELHA

De esta manera, el Rey no pierde la esperanza en el certamen continental. “Esto lo daremos vuelta lo antes posible, el sábado tenemos una revancha y después tenemos que ir a Argentina”, remarcó.

En esa línea, el mediocampista defiende a Esteban Pavez de las críticas. “Por qué preguntan tanto por la jineta... El capitán de Colo Colo es Pavez. A nosotros nos interesa salir campeones. No entiendo por qué le dan tanto con la capitanía”, enfatizó.

Por otro lado, el futbolista descartó que exista un conflicto en el vestuario entre los miembros del plantel y Jorge Almirón, pese a los últimos resultados. “¿Quién te dijo que el grupo no quiere al entrenador? De qué hablas amigo, estás loco. El equipo lo ama. Estamos felices, la culpa es de nosotros los jugadores. Los goles son culpa de nosotros, desconcentraciones”, comentó Vidal.