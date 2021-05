La porfía de Blandi y cómo dejó a Colo Colo con las ganas de sacarlo del Monumental

En Colo Colo daban por hecho que Nicolás Blandi, el sueldo más alto del fútbol chileno, se iba del Monumental. Todo estaba arreglado con el Esporte Clube Juventude, incluso las condiciones de un préstamo, en donde los brasileños se harían cargo del 60% del salario del argentino. Hasta el entrenador del conjunto de Caxias do Sul daba por descontado su arribo. Sin embargo, a última hora todo se cayó y los albos se quedaron con las ganas de tener un cupo extranjero liberado y de aliviar la carga financiera que significa su contrato.

¿Qué pasó? Desde Macul no dieron una explicación claro. Una versión oficial de este embrollo la obtuvo El Deportivo de parte del presidente del Juventude, Walter dal Zotto Jr. “Desistimos de la contratación de Nicolás Blandi porque la ventana de mercado está muy pronto a cerrar (el plazo acaba el 23 de mayo para los extranjeros). Había demasiados trámites para hacer y no existía mucho tiempo para concretarlo. Esa fue la situación. Blandi ya no llegará a Juventude”, expone el dirigente.

¿Fue únicamente ese el motivo? Versiones desde el Monumental indican que no. El martes, Blandi también había conversado con Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique, sobre su eventual salida del club. “Había aceptado las condiciones”, dicen desde Blanco y Negro. La garantía de que no iba a perder dinero respecto al importante emolumento (cerca de $ 77 millones mensuales) que recibe en Chile le dejaba tranquilo. Lo mismo le había comunicado a un alto dirigente de la escuadra brasileña, como reconoce el presidente de la institución.

“Nuestro dirigente encargado del fútbol (vice de fútbol, Osvaldo Pioner) habló con el jugador y estaba dispuesto a venir. Nosotros ya habíamos negociado con Colo Colo el tema del salario y las condiciones. Estábamos de acuerdo en eso”, señala Dal Zotto. Pero todo cambio de un minuto para otro. El mismo atacante transandino sorprendió a todos cuando el miércoles, a la salida del Monumental, comentó escuetamente en TNT Sport que seguía siendo “jugador de Colo Colo”.

Hubo dos cosas que alteraron los planes del ariete que apenas ha jugado 20 minutos por los albos en el presente torneo y que en 18 partidos en total desde 2020 ha convertido solo dos goles. En primer orden, su temor a cambiar Chile (donde más allá de que no juega está cómodo) por Brasil, país duramente golpeado por la crisis sanitaria y con altos índices de contagio y decesos por Covid 19. Y en segundo lugar, pero no menos importante, que Colo Colo le comunicó que se hacía cargo de su parte del sueldo, pero no así de la totalidad de lo que corresponde a derechos de imagen, ingreso que Blandi recibe del ByN por otro vínculo.

El contrato con ByN

Para entender el nexo contractual de Nicolás Blandi con Colo Colo, hay que conocer el detalle de éste. Si bien Colo Colo efectivamente arregló su compra a San Lorenzo de Argentina por US$ 1,2 millones, los albos no le entregaron esta suma en su totalidad a los transandinos. Pasa que el club de Boedo tenía una deuda importante con el delantero, que Blanco y Negro asumió con compromiso de pago directo al jugador en tres años.

Por lo mismo, explican desde Colo Colo, Blandi recibe casi 80 millones de pesos, “pero en realidad ese no es su sueldo”. Una parte importante de esta suma es la deuda que el Cacique asumió a cambio de la contratación del ariete. En otras palabras, es plata que ya le pertenecía de antes al jugador. Este detalles es muy relevante a la hora de negociar traspasos como el que se había acordado con Juventude, ya que al margen de cómo se repartan el paso de su sueldo los dos clubes, ByN no puede dejar de pagar su cuota de la deuda que heredó planificadamente desde San Lorenzo. Hay que recordar que en 2020, con todo el lío del paso del plantel al Seguro de Cesantía, el delantero fue el único que no recibió un dinero durante tres meses.

Como sea, Blandi no se mueve de Colo Colo todavía, aunque el libro de pases en Brasil cierra el domingo. Aunque se reabrirá el 1 de agosto y funcionará por todo el mes, no es claro que Juventude vuelva a la carga por el argentino, cuyo contrato con los albos concluye en diciembre de 2022. Los cercanos a Nico aseguran que él quiere y confía en tener una revancha con el Cacique. “Es una gran profesional, un buen muchacho. Y no se ha dado por vencido”, dicen desde el camarín popular. “Blandi decidió quedarse, es un jugador con contrato en el club y lo tendremos en cuenta”, aseguró Gustavo Quinteros, el entrenador del Cacique. Y, en ese sentido, aseguró: “En el momento que veamos que Blandi está mejor que los demás, va a tener posibilidades”.