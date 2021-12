La previa azul tiene una buena y una mala: habrá concentración en Rancagua, pero De Paul no se recupera

Una jornada bien movida tuvo Universidad de Chile a tan solo horas de uno de los duelos más importantes en la historia del club. Noticias buenas y malas emanaron desde el búnker laico, pero quizás la más importante es que los bullangueros no podrán contar con su capitán para enfrentar a La Calera (domingo, 18 horas). El lumbago que afecta la espalda de Fernando de Paul no cede en cuanto al dolor y el portero sólo se sometió a terapia durante la mañana, por lo que está prácticamente descartado.

Y si bien Cristián Romero aún no prueba el equipo (lo haría el viernes), el juvenil Cristóbal Campos sería el candado del cuadro estudiantil para ir en búsqueda de los tres puntos que lo salven del descenso y del partido por la promoción (si empata o pierde, deberá esperar otros resultados para saber dónde jugará el próximo año).

Una mini-búrbuja

En otra materia, los jerarcas de la sociedad anónima tomaron una decisión sorpresiva. Pasa que desde que juegan en El Teniente, los futbolistas han pedido concentrar en Rancagua para no tener que viajar el mismo día y llegar al partido más descansados y mejor alimentados.

Azul Azul nunca optó por este plan, hasta ahora. La controladora de la U finalmente inició las gestiones con las autoridades de la ciudad histórica y ya tienen el permiso para pasar la noche del sábado allá y no se descarta que realicen una mini-búrbuja sanitaria desde el viernes (concentrarían en Santiago).

¿Todo esto ayudará a disminuir los nervios de la previa? “La tensión existe en cualquier circunstancia, sea para ganar un campeonato o para pelear abajo. El club lo exige y son circunstancias que uno debe vivir y debe aprender a sobrepasar. El jugador tiene que estar 100 por ciento preparado para eso”, aseguró Marcelo Cañete a radio Cooperativa.

FOTO: CRISTIAN VIVERO BOORNES/ AGENCIAUNO.

¿Renueva Larrivey?

Una de las cosas que llamó la atención hoy en el CDA fue la visita de Sergio Irigoitía. El representante de Joaquín Larrivey permaneció un par de horas en La Cisterna y si bien no se avanzó en la renovación del jugador, si se pudo tener certezas.

La primera de ellas, tal como lo contó El Deportivo, es que el artillero quiere quedarse sí o sí en los universitarios, pase lo que pase, y la respuesta que habría obtenido desde la gerencia es que también desean contar con él. No obstante, no se puede sellar la renovación hasta que se sepa en qué categoría jugará el Romántico Viajero el próximo año y cuáles serán las condiciones económicas de la entidad.

“No sé, no puedo hablar ahora del club, no es momento para hablar de la renovación, me parece que después del domingo podemos hablar. Pero ahora hay que pensar en el partido y de eso puedo decir que sentimos que vamos a ganar”, concluyó el trasandino a la salida de la práctica.