La profunda crisis que azota a Estudiantes de La Plata en medio del duelo vital ante la U por la Libertadores

Estudiantes de La Plata aparece en el horizonte de Universidad de Chile. Un rival que, al menos en el papel, no parece ser el propicio para un repunte. Duelo clave que, seguramente, marcará el destino de ambos clubes en la Copa Libertadores.

En lo inmediato, el miércoles en el estadio Nacional a las 20:00 horas se miden los dos primeros clasificados en el Grupo A de la competición. Los chilenos son líderes con 7 puntos, invictos en tres partidos, mientras que los argentinos son segundos con seis.

Precisamente, la única derrota de los transandinos en esta versión del torneo internacional fue ante los estudiantiles, quienes ganaron 2-1 en su visita a La Plata, hace ya cuatro semanas.

En ese contexto, el enfrentamiento ante la U no suena propicio para iniciar un repunte de los pincharratas, agobiados por las críticas que han dejado sus últimos resultados.

Crisis desatada

El último antecedente de Estudiantes es el peor del técnico Eduardo Domínguez al mando del primer equipo, hace ya dos años. En la última fecha de la fase regular de la Primera División, el viernes pasado, los albirrojos fueron vapuleados por 4-0 en su visita a Argentinos Juniors.

No solo eso, ya que el entrenador bonaerense igualó el peor resultado de su carrera. El 18 de diciembre de 2021, cuando dirigía a Colón de Santa Fe, su equipo perdió ante River Plate por 4-0 por la final del Trofeo de Campeones en Santiago del Estero.

Pero la goleada sufrida ante los Bichos Colorados en La Paternal no es más que la confirmación de una escuadra que viene en franco declive. Sin ir tan lejos, en las últimas 11 presentaciones en todos los torneos, el León de la Ciudad de las Diagonales solo consiguió dos triunfos.

Seguidilla de malos resultados que ponen en duda la continuidad del adiestrador al mando de un equipo que, en la temporada pasada, logró levantar la Copa de la Liga Profesional y la Copa de Campeones.

Las palabras del DT

Pero Domínguez es optimista. A pesar del mal momento que pasan sus jugadores, el estratega asegura que su plantel tiene el temple necesario para sacar un buen resultado desde Santiago.

“Lo que siento que nos falta, o mejor dicho lo que estamos buscando, es ser más repetitivos. Debemos tener más constancia. En esta instancia de definiciones, el equipo da la cara y siempre estará al pie del cañón”, advirtió el DT argentino.

Lo cierto es que el ánimo de los futbolistas pincharratas tampoco es óptimo, al respecto su técnico expresó que “vencimos cinco partidos y perdimos otros cinco. No estamos acostumbrados a eso y claro que nos molesta, nos importa y nos duele. Hoy tenemos un clima, tal vez no de revancha, pero sí esa sed de decir que esto no es lo que somos nosotros”.

Consultado sobre el partido ante los chilenos, afirmó que “será un partido con un gran ambiente, de mucha fricción. Ellos (la U) no le escapan a eso y nosotros tampoco lo haremos. Esperaremos el momento para empezar a generar nuestro juego. No hay que perder la paciencia, ellos se hacen fuertes de locales y nosotros tenemos que ir a buscar los puntos que perdimos ante ellos acá. Tenemos que ser eficaces, pero inteligentes”.

