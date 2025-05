Citaciones a la oficina y un estilo directo: el método de Gustavo Álvarez para sostener la lucha en la delantera de la U

Gustavo Álvarez destaca por su cautela. No se nubla con las victorias, ni tampoco con las derrotas. Sus análisis, en la mayoría de las oportunidades, son asertivos. No cae en descalificaciones y no le tiembla la voz al momento de criticar a sus dirigidos. Tampoco tiene problemas en destacar a sus rivales. Por ejemplo, en la previa al duelo frente a la UC, llenó de elogios a Fernando Zampedri.

En el Centro Deportivo Azul su figura fue poco a poco tomando poder. Se ganó el respeto de sus jugadores en base a sus acciones. Según cuentan desde la U, el estratega siempre va de frente: cita a su oficina y les informa a cada uno del rol que cumplirán en el siguiente partido.

Su método directo terminó enlazando el rumbo de un plantel que llevaba años perdido. A sus jugadores nunca les miente ni les oculta información, algo que valoran en la interna. “Es muy directo con ellos. Les dice ‘vas a jugar’ o ‘no vas a jugar’”, dicen desde el camarín estudiantil. “Les dice mientras no cambies esto, no vas a jugar. No se anda con rodeos y eso les da la tranquilidad a los jugadores de que no se enterarán por la prensa de lo que piensan”, agregan desde el equipo laico.

En la ofensiva, su método reluce más que nunca. Tiene a cuatro jugadores, de gran nivel, peleando por dos puestos. Ninguno se ha restado o ha mostrado su disconformidad, pese a sus destacadas trayectorias. Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra, Leandro Fernández y Rodrigo Contreras pelean semana a semana por la titularidad.

Las cuentas del 2024

El análisis de Gustavo Álvarez, cuando terminó la temporada 2024, es que debía reforzar con urgencia la línea del centro de ataque de la U. Decepcionado de uno de los pocos nombres que pidió ese año, Luciano Pons, el adiestrador buscó detenidamente las alternativas para la temporada en curso.

Finalmente, Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras fueron los elegidos. Más allá de la elección, Álvarez tuvo que pagar los costos de su exhaustiva búsqueda: ninguno de los dos realizó la pretemporada con el resto del plantel y partieron en desventaja en la lucha por un puesto en la oncena estelar.

El nacido en Lomas de Zamora tuvo que esperar. Sin embargio, inició una estrategia que le dio resultados de inmediato: Di Yorio comenzó a ponerse a punto en cancha y en los pocos minutos que disputó respondió -con goles- a su cartel de refuerzo.

Fue así como en sus tres primeras apariciones y con tan sólo 118 minutos jugados, el argentino marcó tres goles y pidió estar en el 11 estelar públicamente. “Siempre estuve preparado para ser titular. Creo que cuando llegue venía con unos partidos y estoy listo para ingresar cuando y dónde el técnico me necesite”, aseguró en el Centro Deportivo Azul.

Emplazamiento que lejos de molestar al director técnico, apuró sus planes. El estratega que levantó la Copa Chile 2024 estaba molesto con el individualismo que estaba mostrando Leandro Fernández en los primeros cotejos y no quería que Di Yorio se frustrara, por lo que probó el enroque antes del suspendido duelo con Unión Española en la cuarta fecha.

“Leandro es un excelente profesional, una persona sensible y seria. Pero hablar de un nombre propio seria parcialmente dar la formación... Lo que si puedo decir es que siempre se compite por un lugar y que terminado un partido, independiente del resultado obtenido, todas las camisetas están a disposición y la oncena siguiente se piensa buscando el mejor funcionamiento del equipo y en adaptar la táctica al rival de turno”, explicó Álvarez para anunciar la rotación de nombres.

El resultado de su estrategia con Di Yorio fue abrumador: lleva cuatro goles en la Liga de Primera y fue autor del único tanto que marcaron los universitarios en el triunfo ante Botafogo por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Contreras celebra su agónico gol en el Clásico Universitario. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

La misma receta para el ‘Tucu’ Contreras

Rodrigo Contreras reconoció que se enamoró de la U cuando jugaba por Antofagasta y la hinchada azul no dejaba de alentar pese a ir perdiendo por goleada. Por lo mismo, no dudó en rechazar otras ofertas, cuando llegó el ofrecimiento de Azul Azul.

Pero su inicio en el CDA no fue fácil. La puesta punto de su estado físico demoró más de lo que se esperaba y comenzó a ser relegado del equipo estelar. “No es lo mismo entrenar solo que con el equipo, está practicando con el plantel y con un trabajo adicional con nuestro preparador físico y se está colocando a la par de todos y confiamos mucho en él”, reveló el DT.

Y aunque empezó a sumar minutos en Copa Chile, su estreno en el torneo nacional se dio recién el 24 de febrero en la victoria ante Unión La Calera. Y aunque demoró más de lo que esperaba el propio Álvarez, la receta que ocupó con Di Yorio le volvió a dar resultados: el ‘Tucu’ comenzó a ingresar en los últimos minutos y a marcar goles en las últimas semanas. El más importante -sin duda- el tanto que les entregó los tres puntos ante Universidad Católica.

”Me alegro mucho por él... Los goles hechos o encajados son responsabilidad de todos, pero el delantero vive del gol y se lo importante que es para ellos anotar", lo alabó el entrenador transandino.

Eso no fue lo único que el oriundo del otro lado de la cordillera hizo por Contreras. Consciente de la pena que le provoca la lejanía de su hijo, vive en Argentina, el dueño de la pizarra laica hizo que el plantel lo blindara y le entregara apoyo emocional. Muestra de ello es que Charles Aránguiz le cede el lanzamiento de un penal, en el triunfo ante La Serena, para que ratificara su confianza ante el arco rival y no decayera su ánimo.

“Me quedo con los delanteros, porque hacen un desgaste enorme y yo valoro eso. La gente los crítica por no tener gol y tener este tipo de oportunidades les da confianza. El Tucu la viene peleando. Bienvenido sea, a lo mejor en otro partido le va a tocar a otro delantero”, comentó el ‘Príncipe’ en esa oportunidad.

Guerra es el goleador titular en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La ratificación de Guerra y mantener vivo a Fernández

Nicolás Guerra no tuvo un buen año en el debut de Álvarez en el banquillo azul. Sólo jugó 16 partidos en la liga, marcó 5 goles y estuvo a punto de emigrar en la ventana de invierno.

Pero Álvarez frenó su salida y el canterano se destapó en la parte final. Anotó en las fases decisivas de la Copa Chile y en los triunfos que lo tuvieron peleando hasta el último partido el título con Colo Colo.

Además, al inicio de este año, ambos sostuvieron una conversación para que Guerra entendiera lo que Álvarez quería de él y el técnico lo ratificó en la titularidad desde el inicio.

“Cuando se habló de que podía salir fueron meses duros, después se dio la opción de hablar con el profe que me dijo que iba a tener posibilidad y me quedé. Se dieron las cosas y ahora empezar el año con goles y es bueno partir con el pie derecho”, confesó el delantero.

El ‘Nico’ ha sido estelar en los siete encuentros en los que ha jugado a nivel local y lleva dos goles a su haber. En tanto, en la Libertadores sumó dos veces desde el inicio y tiene 172 minutos a su haber.

Finalmente, Fernández es el único dolor de cabeza de Álvarez. Las ganas de convertir del transandino le juega una mala pasada, pues su técnico prefiere el juego colectivo para llegar al gol antes que las jugadas personales.

Por lo mismo, no dudó en golpear la mesa marzo pasado y quitarle la camiseta que le había pertenecido desde su llegada a La Cisterna. No obstante, el ‘Pájaro Loco’ no se rindió y tras anotarle a Palestino, a tan sólo cinco minutos de su ingreso desde la suplencia, le mandó un mensaje directo a su jefe: “Uno tiene que aprovechar los minutos que me da el entrenador para ponérselo difícil en la semana. Hay que seguir trabajando y que el entrenador vea quién está mejor”, soltó.

Pero otra vez Álvarez no cayó en el juego y le hizo un cariño tras el Clásico Universitario al decir que Fernández es necesario en el plantel, porque cuando se presentan defensas tan cerradas como las de la UC, él logra romperlas.

Incluso, durante la semana, Matías Zaldivia elogió la actitud del delantero. “Leandro Fernández fue nuestro mejor jugador de la temporada pasada, sino pega en el palo. Entrena de gran manera y los minutos que le toca entra bien”, detalló el defensor. “Si lo hace Marcelo Díaz que es el capitán y referente es un mensaje para los demás; Si los referentes dan el mensaje el grupo se alinea atrás y hay una competencia sana dentro del plantel”, cerró.