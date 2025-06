La queja de Carlo Ancelotti en su opaco debut en la banca de Brasil: “Pudimos haber sido mejores en ataque”

Carlo Ancelotti debutaba en la banca de Brasil con una misión clara: cambiarle la cara a los pentacampeones en las Eliminatorias, donde ha tenido un irregular desempeño. Y lo hacía en calidad de visita, ante Ecuador, donde los números condenaban a su nuevo equipo: en sus última seis salidas sólo le había ganado a Chile, igualó con Venezuela y perdió los otros cuatro compromisos.

Pero los locales presionaron más que el Scratch y su defensa demostró porqué es la que menos goles ha recibido en estas Clasificatorias (5). ¿Resultado? Un deslucido empate sin goles, que igual dejó contento al estratega italiano. “Fue un partido muy bueno defensivamente. Vi al equipo jugando mejor con el balón, con un juego un poco más fluido. Al final, fue un buen empate y nos marchamos satisfechos, con confianza para el próximo partido (ante Paraguay)”, aseguró.

Luego agregó que ”las condiciones eran difíciles para jugar un partido bien coordinado. Pero tuvimos buenas ocasiones con Vinicius y Casemiro en la segunda parte... Pudimos haber sido mejores en ataque, pero también debemos tener en cuenta la fortaleza de nuestro rival. Ecuador jugó un buen partido, al igual que nosotros".

Consultado sobre el duelo que viene ante los guaraníes, el otrora estratega del Real Madrid señaló que “será un partido diferente; creo que tendremos un mejor control del juego. Tenemos que jugar con más ritmo, movilidad e intensidad. Creo que lo conseguiremos en casa”.

Por último, el DT reconoció que “nos faltó un poco de ataque. Ecuador defendió bien, no fue fácil encontrar espacios entre líneas, fue difícil salir, no siempre tuvimos el balón limpio en el último tercio. No quiero poner excusas, pero no era fácil jugar en la cancha en estas condiciones”.