La reflexión de Ricardo Gareca tras las duras críticas de los hinchas peruanos por su arribo a la Roja

Ricardo Gareca ha sido uno de los técnicos más influyentes en la historia del fútbol peruano. Durante su paso por la selección logró clasificar al Mundial de Rusia 2018, disputar la final de la Copa América 2019 y llegar a las semis en 2021. Hitos que fortalecieron una relación potente con los aficionados, pero que ahora sufre un momento de división.

Esto, principalmente por el arribo del técnico argentino a la banca de la Roja. La decisión del Tigre de intentar llevar a Chile al Mundial de 2026 pegó fuerte en los hinchas peruanos, quienes se han tomado como una traición la jugada del también extécnico de Vélez Sarsfield.

Tanto ha sido el ruido que han generado las críticas de parte de los fanáticos de Perú, que el DT tuvo que salir a hablar del tema. En conversación con el canal Latina, Gareca fue honesto sobre su opinión respecto a este “odio” mostrado en partes del país vecino. “En Chile me encontré con muchos peruanos que me desearon lo mejor. Me parece que hay más rivalidad de Perú hacia Chile que de Chile a Perú. En los pocos días que estuve allí, vi que el chileno tiene cierto cariño por el peruano”, reflexionó.

Pese al tono de la frase, el trasandino dejó en claro que su cariño por la gente del país donde trabajó entre 2015 y 2022 es total. “Perú es un país al que le debo tanto, que me hizo pasar ocho años sensacionales. Siempre voy a tener palabras de agradecimiento con ellos”, agregó.

Un tema que siguió abordando en diversas declaraciones a lo largo de la entrevista, dejando en claro que estaba totalmente al tanto del revuelo que generó su fichaje por La Roja. “Soy respetuoso de las decisiones. A mí no me gustaría que me olviden. Yo no voy a olvidar. Quedará en mi memoria y mi corazón el resto de mi vida”, mencionó al ser preguntado sobre las repercusiones que podría tener esta nueva etapa en su legado en Perú.

Fue ahí que también explicó los detalles de su salida de la banca peruana. “Eso lo tiene que contestar el presidente y el director deportivo. La decisión fue estrictamente por las formas. El presidente y la directiva entienden que esa fue la manera de negociar y yo no. Ahí di por terminado todo. Yo no quise saber más nada”, contestó con dureza.