La respuesta de Pablo Milad a las críticas de Tiane Endler tras su renuncia a la Roja

“Llegó el momento de retirarme de la Selección. Conseguir la primera, es algo increíble, ya me puedo retirar tranquila de la selección. No hay mejor manera de retirarse que esta”, lanzaba la hasta ese entonces capitana de la Roja femenina tras la victoria por 2-1 sobre Estados Unidos que les daba el paso a la final de Santiago 2023. La noticia fue una verdadera bomba en el fútbol chileno.

Y la jugadora del Lyon no se quedó ahí, porque efectuó fuertes críticas a la gestión que hay en torno a la Roja femenina, situación que las tiene sin porteras para disputar la final de los Panamericanos. “Necesitamos recursos, apoyo, mejorar muchas cosas. El mismo tema de la arquera, esas cosas nos ponen a la deriva. No puede el hecho de viajar dos horas de bus, no alcanzas ni a calentar”, dijo.

La respuesta de Milad

Este jueves el presidente de la ANFP Pablo Milad tuvo que referirse a los cuestionamientos que efectuó Endler en el momento de su renuncia: “Todas las explicaciones fundamentadas, y cómo fue el proceso logístico y cómo fue la citación de cada jugadora sabiendo la situación que pasó las van a explicar de muy buena forma el gerente de selecciones y Luis Mena, que es el DT, que también participó en la planificación”.

Pablo Milad y Christiane Endler, en el homenaje de la ANFP a la arquera de la Selección. (Foto: ANFP)

Además, Milad fue más allá y dijo que el fútbol femenino sí ha progresado en el último tiempo: “Ha avanzado mucho el fútbol femenino y ella es testigo. Todos los detalles con respecto a esta pregunta los van a dar a conocer. Este caso fue una crítica puntual”.

Una final sin arqueras

Este jueves también se defendieron desde la mencionada gerencia de selecciones. De hecho, específicamente por la ausencia de las arqueras para la definición ante México, Rodrigo Robles culpó al Valencia de España por la salida de Antonia Canales, quien debía ser la que ataje en el compromiso de mañana.

“Previo al duelo de semifinales, el Valencia informa que no estaba en condiciones de respetar el compromiso. Previo al viaje de retorno a España se insistió con el club de la necesidad imperiosa de contar con Antonia, toda vez que la planificación estaba establecida en base a las dos arqueras”, declaró Robles.