La revancha de BeckenValber

No hubo espacio para dudas. Su elección fue contundente. Con 13 preferencias, y a 10 votos de sus más cercanos perseguidores (Christian Vilches, Thomas Galdames y Cristián Suárez), el central de la Universidad Católica Valber Huerta fue escogido como el mejor defensor del torneo 2020, elección en la que participaron sus colegas y entrenadores de Primera. El melipillano se transformó poco a poco en una pieza clave en el trabajo defensivo del equipo de Ariel Holan que obtuvo el histórico tricampeonato. Su presencia era casi obligatoria, de hecho, durante la temporada hizo dupla de centrales con Germán Lanaro, Tomás Asta-Buruaga, Carlos Salomón y el vendido Benjamín Kuscevic, en la primera rueda del torneo.

Este protagonismo en un equipo grande de la capital es una bella revancha para Valber. El defensor fue formado en la Universidad de Chile, desde donde tuvo que partir en busca de más minutos y oportunidades en el profesionalismo. También sumó un breve paso por Colo Colo, lugar en el que Pablo Guede lo utilizó apenas 226 minutos en tres compromisos jugados. Vivencias duras que, lejos de botarlo, lo fueron enriqueciendo más.

Juan Gutiérrez, uno de sus formadores en la U, destaca las características que lo llevaron a la esperada consagración: “Desde juvenil siempre fue un chico muy centrado de cabeza, respetuoso con todos. Esas cosas le han ayudado en su carrera y lo diferencian del resto. Y futbolísticamente tiene muchísimas condiciones: es zurdo, que eso ya no es tan común de encontrar en su posición acá, rápido, hábil con los pies y muy inteligente para ver el juego”. Gutiérrez también hace un repaso por la temporada 2020 de su ex dirigido: “Yo creo que los años que ya suma en Primera le han dado muchísima solidez. Valber para su entrenador es un tipo confiable, le da tranquilidad, tú sabes que no te va a salir con alguna locura o una salida de cadena. Es un chico que te garantiza un rendimiento y eso se notó totalmente este año”.

El paso por Huachipato, previo a su fichaje en la UC, también fue una etapa importante en la carrera de Huerta. Ahí encontró, tras su salida de la U y su breve paso por Colo Colo, la regularidad en Primera que hoy lo hace brillar. Fueron cerca de 80 partidos con la camiseta del cuadro de Talcahuano. César Vigevani, uno de sus entrenadores en el equipo acerero, lo recuerda: “Nos daba buena salida, visión de juego. En mi presentación de trabajo hay muchas cosas de él. Es fuerte en la marca, buen juego aéreo en ambas áreas, buena técnica, cambios de frente, rápido. Puede jugar en línea de 3 y también con línea de 4. Sabe leer el juego, temporiza en la marca, anticipa. Muy completo”.

Centrando el foco en lo que el central hizo esta temporada con los cruzados, fue titular en 32 ocasiones en el torneo y disputó 2.836 minutos en total, una de las cifras más altas del plantel del tricampeón. Números que marcan la consagración definitiva de uno de los buenos proyectos del fútbol chileno, mundialista en la Copa Sub-20 de Turquía 2013, pero que todavía no conseguía el protagonismo en un grande. Hoy, ese objetivo ya está cumplido.

Sin embargo, su presencia en la selección adulta ha sido esquiva. Pese a ser nominado a los microciclos efectuados por Reinaldo Rueda durante el 2020, Huerta fue uno de los grandes ausentes de las nóminas definitivas para los compromisos válidos por las clasificatorias. Sobre este punto, Juan Gutiérrez hace hincapié: “Su próxima meta tiene que ser la Selección, porque tiene todas las condiciones para estar y que los entrenadores lo consideren. No tenemos muchos centrales de sus características. Y también creo que, en un tiempo más, le vendría muy bien seguir su carrera en el extranjero”.

Una temporada 2020 soñada para Valber Huerta: con un tricampeonato en el que fue pieza clave, elegido como uno de los mejores por sus pares y siendo pedido por los especialistas para la Roja. Presente y futuro en un solo nombre.