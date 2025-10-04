SUSCRÍBETE
El Deportivo

La Roja se defiende tras caer con Egipto: “Obvio que juega bien Chile; date cuenta de cómo sometemos al rival”

Nicolás Suárez y Juan Francisco Rossel valoraron lo realizado por la selección chilena en la fase de grupos del Mundial Sub 20. "No hay un nivel bajo", aseguró el defensor.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Nicolás Suárez aseguró que la Roja ha tenido un buen rendimiento en el Mundial de Clubes. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La Roja clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20 de una forma tan insólita como milagrosa. La selección dirigida por Nicolás Córdova cayó ante Egipto de forma agónica, pero avanzó de fase por el criterio de fair play (menos tarjetas amarillas que los africanos).

Tras la derrota y clasificación del combinado nacional, Juan Francisco Rossel analizó el encuentro y habló sobre su rendimiento en el certamen continental juvenil: “Está perfecto que se me apunte a mí, no tengo ningún problema. Creo que con presión juego mejor. Tengo que seguir trabajando, estoy seguro de que en octavos se me va a abrir el arco y estoy muy feliz de liderar al equipo”, comenzó señalando.

También valoró lo hecho por la Roja y hizo una autocrítica. “Somos un equipo que propone, que va al frente, que le gusta el protagonismo. Es un arma de doble filo porque corremos el riesgo de que nos pillen mal parados”, indicó el capitán.

Creo que tenemos mucho que ajustar. Si bien pasamos nosotros, tenemos que ajustar la concentración. Nos dan vuelta el partido por detalles. Nosotros dominamos gran parte del partido, ellos jugaban a la contra y a los segundos balones. La concentración creo que es clave. Tenemos que sacarnos esto. Afortunadamente pasamos nosotros y tenemos que preparar de la mejor manera los octavos”, complementó.

Rossel ya piensa en la siguiente fase. “En octavos puede pasar cualquier cosa. Nosotros no miramos al rival en el papel, vamos a jugar como siempre lo hacemos y vamos a pararnos de igual a igual contra cualquiera”, cerró el atacante.

“No hay un nivel bajo”

En tanto, Nicolás Suárez se cuadró con Rossel y definió a Chile como un equipo protagonista, descartando un mal rendimiento. “No hay un nivel bajo en esta selección. Date cuenta la posesión, de cómo sometemos a los rivales y las ocasiones que nos creamos”, señaló.

El defensor lamentó la poca eficacia en ofensiva. “¿Qué nos falta?, sí hay una autocrítica, en la parte final. No estamos concretando las ocasiones que nos creamos, pero si te das cuenta, en los partidos nos creamos diez ocasiones por partido“, siguió.

Obvio que juega bien Chile. Nosotros cumplimos con lo que nos pide el profe, siempre proponer, siempre tener la posesión del balón, siempre ir a campo rival, ¿no lo hacemos?“, sentenció.

