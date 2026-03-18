Diego Ulloa estaba mentalizado en el encuentro entre Colo Colo y Huachipato, que terminó devolviéndoles a los albos el liderato exclusivo en la Liga de Primera, cuando recibió la noticia que todo futbolista espera. El lateral izquierdo fue considerado por Nicolás Córdova para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. Con 22 años, cumple a la perfección con el requisito para transformarse en una de las piezas del recambio en la Roja.

Ulloa tuvo que dar la vuelta larga. Formado en el Cacique, su paso a la notoriedad tardó un par de años. Pasos por Deportes La Serena, Barnechea y Unión La Calera antecedieron a su regreso al Monumental. Hoy, empieza a transformarse en una pieza importante en el equipo de Fernando Ortiz: acumula 469 minutos en seis encuentros.

La sentida reacción de Diego Ulloa cuando se enteró de su nominación a la Roja

La convocatoria de Córdova, criticada por Arturo Vidal por la presencia de jugadores mayores, es un premio al buen nivel que ha mostrado Ulloa en el Cacique. Sin embargo, igualmente se transformó en una sorpresa para el carrilero, cuya reacción mezcló alegría y emoción.

"Estábamos en el hotel. Estábamos activando. Después, cuando subí a la pieza me enteré. Al tiro llamé a mi familia, muy emocionado. Fue inevitable no llorar. Estoy muy contento”, contó, después de la victoria de los albos sobre los acereros.

“(Estoy) muy feliz por el momento que estamos pasando como equipo, y en lo personal también. Es algo que siempre soñé y gracias a Dios se dio", complementó.

Diego Ulloa (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

También les habló a sus compañeros más jóvenes, que sueñan con la misma oportunidad. "Siempre se han dado cuenta de que yo siempre he estado preparado. Y que nunca dejen de confiar, porque el trabajo siempre paga“, expresó.

Ahora buscará aprovechar la chance. No solo para ganarse un lugar, sino para aprender de quien considera su referente: Gabriel Suazo. “Quiero seguir aprendiendo, sumando experiencias. Seguir aprendiendo de Gabi igual, que es el mayor referente que puedo tener. Y ganar también, porque a eso hay que acostumbrarse: a ganar siempre”, estableció.