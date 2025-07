La sorpresiva salida que remece a Cristian Paulucci en Deportes La Serena

Deportes La Serena suma un nuevo remezón. Felipe Gutiérrez anunció su salida del cuerpo técnico de Cristian Paulucci. “Hoy me toca cerrar un capítulo muy especial de mi vida. Fueron seis meses intensos, desafiantes y profundamente enriquecedores como ayudante técnico. Me voy con el alma llena de recuerdos, aprendizajes y personas que dejaron huella”, señaló el exfutbolista de inicio en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

“Gracias a Cristian Paulucci, por confiar en mí y por abrirme las puertas de un proceso donde cada día fue una oportunidad de crecer. A Cristian Salazar por este tiempo vivido y en especial a Emiliano Fleitas, no solo un preparador físico extraordinario, sino también un amigo con el que compartí risas, momentos difíciles, aprendí de sus experiencias, y compartimos una pasión en común por este hermoso deporte, te doy las gracias por cada momento vivido en Lima y La Serena”, añadió.

En esa línea, el exvolante de la UC remarcó en la complejidad de la salida. “Siempre las despedidas son difíciles y más de una rutina que se convirtió en mi casa, de cada uno de los jugadores que me tocó trabajar y cada día fueron muy receptivos y respetuosos, incluso en los momentos más complicados. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta del crecimiento de estos meses, no solo como profesional, sino como persona”, apuntó.

“Me voy agradecido, y con la certeza de que dimos todo, que lo vivimos con el corazón, y que estos procesos me marcarán para siempre. Gracias a cada uno de los que fueron parte. Las despedidas siempre duelen, pero también nos empujan hacia lo que viene. Seguimos con la ilusión de seguir creciendo y con la misma fe de siempre. Muchas gracias a todos los funcionarios y directivos de La Serena”, cerró.

El exmediocampista se había unido al staff de Paulucci en enero, cuando el estratega argentino estaba a cargo de Sport Boys, en Perú. Luego fueron juntos a Deportes La Serena. En el cuadro granate, el transandino lleva 10 partidos, con cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas.