El tenso momento que vivió Cristian Paulucci en su presentación en Deportes La Serena

Deportes La Serena busca escapar de la parte baja de la tabla de posiciones en la Liga de Primera. El elenco de la Cuarta Región está en el duodécimo puesto, con 10 unidades en la misma cantidad de partidos jugados. Acumulan tres victorias, un empate y seis derrotas. Hace algunos días confirmaron la salida de Erwin Durán y ahora fue presentado Cristian Paulucci en su reemplazo.

El exDT de la UC, donde sumó un título de Primera División y una Supercopa, vuelve al fútbol chileno tras su paso por Machengo de España, Celaya de México y Sport Boys de Perú. “Estamos muy contentos. Sabemos que venimos a una gran institución, con mucha historia, una ciudad muy bonita. Nos encontramos con muy buenas cosas así que esto nos ilusiona mucho para poder hacer muy bien las cosas y poner al club donde realmente lo merece”, indicó el estratega en su presentación. En su cuerpo técnico tiene a Felipe Gutiérrez como ayudante.

Felipe Gutiérrez está en el cuerpo técnico de Paulucci. . Por @cdlsoficial

El estratega tuvo una accidentada llegada a La Serena. La rueda de prensa debía ser el jueves, pero fue postergada por la demora en el finiquito del cuerpo técnico anterior. Además, la comparecencia tuvo momentos de tensión.

“Vamos a tratar de ser un equipo super ofensivo, con salidas de nuestro arco con balón jugado. Todo lo que nos representó en Católica, Celaya y Sport Boys, lo vamos a tratar de plasmar acá”, comentó el DT.

Momento de tensión

En la conferencia, Paulucci tuvo un complicado momento con uno de los reporteros, cuando fue consultado por uno de sus apodos. “¿Pelado termo? Encantado... Con el sobrenombre, yo no sabía cuando me lo pusieron ni sabía que quería decir. Ahí en Católica me explicaron”, dijo.

Además, en la presentación, el gerente deportivo Hugo Balladares tuvo una polémica intervención. “Les pido que en esta presentación podamos preguntar hacia la proyección del futuro”, dijo de entrada. Eso llevó a que algunos periodistas abandonen el lugar. “En ningún momento dije que no vamos a responder, dije que originaremos el momento preciso para responder las consultas”, retrucó el funcionario.