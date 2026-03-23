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    La tragedia que enluta a Rodrigo Ureña y a Millonarios, rival de O’Higgins en la Copa Sudamericana

    Este domingo falleció Santiago Castrillón, volante de 18 años, que se desplomó en un partido contra la Sub 20 de Independiente Santa Fe.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Santiago Castrillón perdió la vida a los 18 años. @MillosFCoficial

    Una tristísima noticia se conoció en las últimas horas, luego de que Millonarios confirmara el fallecimiento de Santiago Castrillón, joven volante de 18 años, tras desplomarse en un partido frente a Independiente Santa Fe durante un cuadrangular Sub 20.

    El talentoso mediocampista había sido promovido al primer equipo, recibiendo nada menos que la camiseta número 10. Con un futuro lleno de esperanza, abruptamente perdió la vida. Una noticia que enluta al fútbol colombiano y al club donde milita el volante chileno Rodrigo Ureña y el exdelantero de la U, Rodrigo Contreras.

    “Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular“, explicó el cuadro embajador después de la tragedia mediante un comunicado.

    Sin embargo, después de un día luchando por su vida, tuvo un fatal desenlace. “A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza”, informó la institución, que será rival de O’Higgins en la Copa Sudamericana.

    “Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros. Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender. Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz”, concluyó.

    El dolor de Falcao

    Radamel Falcao García, la máxima figura de Millonarios, escribió un sentido mensaje tras la pérdida de Castrillón. “Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba”, escribió en sus redes sociales.

    Y agregó: “Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz. Que Dios los bendiga y los abrace hoy y siempre. Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido, llevando su legado en el corazón. Descansa en paz, amigo”.

    Más sobre:Fútbol colombianoSantiago CastrillónMillonariosRodrigo UreñaRadamel Falcao García

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