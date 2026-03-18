La U avanza con Fernando Gago

Universidad de Chile avanza en la búsqueda de un nuevo técnico. La cuenta regresiva está en pleno desarrollo. Esta semana, de hecho, debería entrar en la recta final de la definición de quién ocupará la banca que dejó vacante Francisco Meneghini, más allá del exitoso inicio del interinato de Jhon Valladares, con el triunfo sobre Coquimbo Unido, en el Francisco Sánchez Rumoroso.

En las últimas horas, la lista de candidatos se acotó. Fernando Gago, Eduardo Berizzo y Martín Lasarte asoman como las cartas para tomar la banca. Javier Gandolfi se bajó de manera inesperada, luego de avisar que tiene prácticamente sellada su arribo al León de México.

Dentro de las reuniones que ha sostenido Manuel Mayo, el gerente deportivo de Azul Azul, quien ha tomado la delantera para quedarse con la banca azul es Fernando Gago. Según información recabada por El Deportivo, las negociaciones con el extécnico de Boca Juniors están muy avanzadas, pero no cerradas.

Como técnico, Gago debutó en Aldosivi y tardó poco en dar el salto a Racing, uno de los grandes del fútbol argentino. En la Academia permaneció entre 2021 y 2023. Al año siguiente, dio su primer salto al exterior, para sentarse en la banca del Guadalajara, donde cosechó un 54 por ciento de rendimiento.

El exvolante volvió a Boca Juniors en la nueva función. En la banca xeneize alcanzó un 64% de efectividad. Su última estación se produjo en el fútbol mexicano, donde el año pasado dirigió al Necaxa, con un 35% de productividad.

Durante los próximos días, en Azul Azul esperan cerrar al nuevo estratega. Gago, por su jerarquía como futbolista y entrenador, gana bonos para quedarse con el puesto.