La U rescata un empate ante Nacional en su debut en la Copa Libertadores femenina

Universidad de Chile dio el puntapié inicial a su participación en la Copa Libertadores femenina con un empate sin goles ante Nacional de Montevideo, en el duelo disputado en la localidad argentina de Morón. El equipo dirigido por Cristóbal Jiménez protagonizó un estreno áspero e intenso en el Grupo D, frente a un rival que supo cerrarle los caminos y reducir al mínimo sus opciones de peligro.

El partido estuvo marcado por el equilibrio. Aunque ambos elencos lograron aproximarse a las áreas rivales, las verdaderas figuras del encuentro fueron las arqueras: Oriana Cristancho, clave para mantener en cero el arco azul, y Josefina Villanueva, que sostuvo al conjunto uruguayo con intervenciones oportunas.

El empate deja abierta la lucha por los boletos a cuartos de final. En el otro duelo de la zona, Deportivo Cali y Libertad también repartieron puntos tras igualar 1-1, con anotaciones de Angie Salazar (15′) para las colombianas y María Tamay (55′) para las paraguayas. Con estos resultados, los cuatro equipos del Grupo D suman un punto tras la primera jornada.

La próxima fecha será clave para las aspiraciones de la U, que enfrentará a Libertad el lunes 6 de octubre desde las 20 horas en Banfield. En paralelo, Nacional se medirá con Deportivo Cali en Morón.

La definición del grupo quedará reservada para la última fecha, programada para el jueves 9, cuando se conocerán los dos clasificados a la ronda de los ocho mejores.