El tetracampeón anuncia a su nuevo técnico: Ariel Holan regresa a Universidad Católica

Universidad Católica tiene nuevo técnico. No tan nuevo, si se quiere, ya que se trata de un regreso, un regreso muy esperado por los hinchas. Ariel Holan, campeón con la UC en 2020, vuelve a San Carlos de Apoquindo para hacerse cargo del mismo equipo al que llevó a conseguir un histórico tricampeonato de torneos largos. Esta vez, la misión será levantar el nivel e intentar luchar por un inédito pentacampeonato.

El destino quiso que el argentino se desligara del León, donde terminaba contrato en mayo, justo cuando Cruzados buscaba entrenador, tras la salida de Cristian Paulucci, quien no pudo repetir esta temporada el éxito logrado el año pasado, donde se coronó tetracampeón con el equipo estudiantil, tras la renuncia de Gustavo Poyet.

Tras quedar libre en México, los universitarios vieron en Holan la mejor oportunidad posible: un técnico sin trabajo, de primera línea, exitoso, conocedor del club y con un perfil que se ajusta al que buscan en la precordillera. Aunque con pretensiones salariales muy elevadas, acordes a su cotización.

“Cruzados anuncia un acuerdo con el entrenador argentino Ariel Holan para que sea, desde ahora, el Director Técnico del Plantel de Honor de Universidad Católica. El nuevo vínculo con la UC se extenderá hasta fines de 2023″, comunicó el club.

Y agregó: “De esta manera, quien fuera campeón la temporada 2020 con La Franja, sumará su segunda experiencia en el banco Cruzado. Durante ese año el exitoso trabajo de Holan llevó a la UC al primer tricampeonato de su historia”.

Difícil negociación

Universidad Católica quería cerrar cuanto antes a su nuevo entrenador. Idealmente, el fin de semana pasado. No pudo ser. Por eso, en las últimas horas, en la precordillera decidieron subir significativamente la puntería en términos económicos, con el fin de acercarse a las altas pretensiones de Holan, quien era el gran deseo del directorio estudiantil, sobre todo, tras quedar libre, pero cuyo elevado costo alejaba cualquier posibilidad de un regreso, al menos, en ese momento.

Mientras tanto, Juan Antonio Pizzi estaba a la espera, sin mucho enstusiasmo, de lo que ocurriera con Holan. Macanudo recibió el llamado de la UC y sabía bien que era el plan B, pero su idea no era dirigir en Chile. Otros, como el argentino Luis Zubeldía, no mostraron demasiado interés. Algo similar ocurrió con Eduardo Berizzo, otro viejo anhelo.

Sin embargo, las diferencias económicas con Holan eran muy grandes, por lo que acercarse a sus pretensiones no ha sido nada fácil para Cruzados, desde donde admiten que están haciendo un esfuerzo muy importante para poder contar con sus servicios. La situación financiera de Católica es compleja, ya que el 2021 sufrió enormes pérdidas, las que superaron los $ 3.500 millones. Además, el proyecto de remodelación del estadio también ha incrementado los gastos.

Aquel era un problema, ya que, además, la principal razón por la que Holan rescindió su contrato con Católica fue justamente la escasez de presupuesto y la falta de ambición para competir en el extranjero. Y así lo dejó entrever durante la semana. “Si hay algo que seduce a un entrenador es que haya un proyecto (…) Lo primero es que exista ambición en el proyecto y que haya convicción para ir por más, en la formación, más allá del fin de semana”, dijo Ariel Holan en conversación con radio Futuro.

Pues bien, ante la lejanía monetaria que había con el ex DT de Independiente y también con Pizzi, quien además nunca se mostró muy interesado, a la UC no le quedó otra que seguir mirando el mercado de entrenadores libres. Sacar a un adiestrador de un club estaba descartado. Durante los últimos días, la lista se acortó al uruguayo Diego Aguirre y el transandino Mauricio Pellegrino, ex Vélez, cuyas aspiraciones de renta eran accesibles, aunque no tenían el cartel de Holan.

Todo cambió en las últimas horas, ya que una de las propuestas en las que Holan tenía muchas expectativas, finalmente, no se concretó. Ahí, la opción de volver a San Carlos de Apoquindo se reactivó. El DT rebajó sus pretensiones y el tetracampeón, al mismo tiempo, elevó su oferta. Hoy, el tetracampeón tiene a su nuevo entrenador. “Cruzados da la más cordial bienvenida al profesor Ariel Holan y le desea, tal como lo expresan las y los hinchas de La Franja, el mayor de los éxitos en esta nueva experiencia en la UC”, cerró el comunicado de Católica.