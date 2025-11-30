Lando Norris va por la corona en Qatar ante un férreo Oscar Piastri que larga desde la pole

La Fórmula 1 entra en etapa de definición. Este domingo, en el Gran Premio de Qatar, Lando Norris puede coronar una temporada de ensueño con su primer campeonato. Aunque el británico tiene un férreo opositor: Oscar Piastri, su compañero en McLaren.

El australiano se quedó con el Sprint y recortó distancia ante el líder. Además, fue quien se impuso en la clasificación, por lo que largará desde la pole position en el Circuito Internacional de Losail. Segundo será el inglés, tercero en el Sprint.

Eso sí, también hay un tercero en discordia. Max Verstappen, que fue cuarto en el Sprint, comenzará desde el tercer lugar. La pelea estará encendida entre los tres pilotos que tienen opciones de campeonar.

El neerlandés busca concretar una histórica remontada y agrandar su leyenda con un pentacampeonato, lo que igualaría la marca de Michael Schumacher, quien es el único en conseguir cinco títulos seguidos. En tanto, ambos pilotos papaya buscan consagrarse por primera vez en su breve carrera.

Qué necesita Norris para ser campeón

El británico, con 396 unidades, tiene la primera opción. De hecho, puede consagrarse en Qatar, aunque depende de resultados. La clave está en que Norris termine el domingo con 26 puntos de distancia por sobre sus perseguidores, lo que haría imposible alcanzar su marca en Abu Dabi.

La otra opción es que el de McLaren finalice con 25 puntos de ventaja, pero gane el GP en Losail. En ese caso, ante una eventual igualdad, definirían las victorias a su favor