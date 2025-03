Las confesiones de Martina Weil: “Me volví a encantar con el atletismo; siento que el 2024 ya había sido suficiente”

Martina Weil (25) vuelve a sonreír. Atrás quedaron las polémicas que la involucraron tras la grave acusación contra su madre, Ximena Restrepo, por racismo en Santiago 2023. En febrero pasado, la destacada deportista chilena logró batir en cuatro oportunidades el récord nacional en 400 metros indoor, con un tiempo de 51,87 segundos. Desde Bruselas, en Bélgica, atiende a El Deportivo para hablar de su carrera.

¿Cómo analiza este inicio de temporada?

Estoy súper contenta. Romper el récord nacional en 400 metros bajo techo significa mucho para mí. Yo tenía una relación súper negativa con este tipo de carrera, nunca la había corrido en Sudamérica porque no existe. Lo empecé a correr cuando me fui a la universidad en Estados Unidos.

¿Y cómo le fue en ese inicio?

Me iba pésimo, pero pésimo. No me adapté nunca, no me gustaba el ritmo, no me gustaban las curvas. Además que no estaba entrenando bien, no me sentía bien. Corrí tres temporadas bajo techo, hasta el 2021. Me acuerdo de estar llorando porque no quería correr bajo techo. Y cuando me fui a Europa le dije a mi entrenador que yo no corría bajo techo.

Pero en el 2023 volvió a correr bajo techo.

Sí, pero solo 200 metros. Porque en 200 metros sigue siendo por pistas, no hay que cerrarse. No sé qué me picó ahora y quizás maduré. Pensé que era un año súper largo, hay Mundial bajo techo. Si clasifico al Mundial sería entretenido igual.

¿Esperaba romper cuatro veces el récord nacional?

No sé si cuatro, la primera, sí. El récord anterior era de 54 y algo, de la Feña (Fernanda Mackenna). Cuando lo rompí por cuarta vez miraba el cronómetro y no entendía nada. No lo creía.

¿Los 400 metros indoor se transformaron en su carrera favorita?

No, para nada. La sigo odiando con todo mi corazón. Me carga, es una lata. Que sea bajo techo implica que es invierno, y a mi me carga el frío.

¿Pero quiere ir al Mundial en invierno?

Sí, en China. Por ahora estoy adentro. Las clasificaciones cierran pronto y sí, feliz de ir. Sería muy entretenido. Lo tengo como una preparación para el outdoor.

¿Cambió su método de entrenamiento para lograr buenos resultados?

No, nada. Te diría que es sorpresivo porque me adapté más rápido de lo que creía. Era algo muy mental, un tipo de bloqueo. Lo que cambié fue la manera de lidiar un poco con la situación. He trabajado mucho con mi psicóloga durante el último año.

El 2024 dijo que quería que el año se terminara rápido por las lesiones y los malos resultados. ¿Se volvió a encantar?

Sí, absolutamente, me volví a encantar con el atletismo. Esto fue una ayuda para dejar definitivamente el 2024 atrás. Hice mucho trabajo para dejar atrás el 2024, que siento que fue suficiente.

Usted fue bien crítica por sus resultados en los Juegos Olímpicos 2024...

Sí, pero tampoco fue tan catastrófico. Mirándolo ahora con la cabeza más fría, entiendo lo que pasó. Después de mi cirugía no pude hacer base, entonces llegué a estar en muy buena forma pero no pude sostenerla porque no tenía la base.

FOTO: REUTERS

¿Sigue representando a Chile con las mismas ganas pese a toda la polémica que la involucró en los Panamericanos?

Mis ganas de representar a Chile no cambian. Que exista un par de pelotudos en Instagram comentándome cosas no cambia mis ganas de representar a Chile.

En cada carrera en que usted destaca le quitan méritos en las redes sociales y se asegura que recibe ayuda de su madre, Ximena Restrepo...

Mira, en verdad, te juro que me encantaría que toda esa gente alguna vez llegara a la pista e hiciéramos entrenamiento juntos, porque si esto es que te lo regalen, no quiero saber qué es lo que significa trabajar por algo. Despertarme todos los días yendo a la pista sabiendo de que voy a terminar vomitando, sabiendo que no me voy a poder mover el resto del día por lo molida que quedo.

¿Pero lee lo que ponen en redes sociales?

No, ya no.

¿No lee por recomendación de la psicóloga?

Es que igual es sentido común. Cuando uno se da cuenta que se está sicoseando, que los comentarios te están haciendo cagar, uno para un poco, para cuidar la salud mental.

De igual forma harta gente la apoya..

Sí, y no es por tirarme flores, pero creo que debiese ser la reacción normal. Hay que apoyar a los deportistas que tienen buenos logros más que tirarles mala onda, independientemente de lo que haya pasado. Incluso si creyeran que mi mamá me ayudó, que ya es algo ridículo, porque tenía el tiempo para competir en ese relevo. Mi mamá está en Chile, yo estoy en Europa. La mayoría de las carreras que hice no las gané. A ver, es sumar dos más dos.

¿Se le quitó mérito a sus medallas de Santiago 2023 por la polémica por su madre?

Yo no creo que se me haya quitado mérito. Yo gané esos Juegos Panamericanos y mi mamá no tuvo nada que ver. Me dio mucha rabia que la gente asumiera cosas que no fueran verdad, que se mintiera tanto. Hubo un proceso, y de tanto que decían que tenían 17 testigos, ninguno fue capaz de decir nada. Primero decían que lo juicios eran cerrados para esconder los testimonios. Yo decía que ojalá fuese público porque de las 17 personas les preguntaron a todas: “¿Hubo acciones racistas de Ximena Restrepo?”. Y todos dijeron que no. Después que siguieran mintiendo, siguieran inventando. El daño que le hicieron al atletismo chileno no se va a sanar nunca.

¿Qué cree que buscan con estas acusaciones?

Mmmmm....

¿Se buscaba desprestigiar a su madre?

Sí, yo creo que sí. Mi mamá es una persona extranjera, y eso a la gente no le gusta. Segundo, es mujer y eso a la gente tampoco le gusta considerando que ahora en la Federación Atlética de Chile la mayoría son hombres. Mi mamá es vicepresidenta de World Athletics. Mi mamá siempre ha sido una persona cero barrera. Eso me dolió mucho. Mi mamá no es injusta, no conozco a nadie que corte el queque más equitativo. Lo he hablado con mi sicóloga, con mi mamá nunca tuve preferencias.

¿Pudo hablar con sus compañeras que acusaron a su madre?

No.

¿Por qué?

Es que no me interesa. Es que qué les voy a decir: “Muy mala onda lo que hiciste”

Al final el atletismo fue el gran perjudicado porque después nadie habló de los resultados en los Panamericanos...

Es que eso es, que involucraran a las atletas. Eso te demuestra que la federación no lidió con el problema como debió haber sido. ¿Si es que no ponen a jugar a alguien en un equipo de fútbol, cuando en la vida han culpado al resto del equipo? ¿Tú crees que lo que yo diga tiene algún tipo de incidencia? Me han sacado a mí del relevo en otras ocasiones porque no he estado en forma para correr. Es una decisión técnica. ¿Por qué involucraron a las atletas en algo que no tenían nada que ver? La federación no hizo nada por proteger a nadie.

¿Usted cree que la involucraron en la polémica por ser hija de Ximena Restrepo?

Viéndolo con la cabeza muy fría, yo creo que fue porque mi nombre estaba sonando. Los periodistas son satánicos, por algo me estás preguntando de este tema y no de los récords.

Le pregunté bastante al comienzo de la entrevista por sus récords...

No, es que ya no me sorprendería que el titular fuese con esto, porque es lo que vende. Mi nombre estaba sonando un montón, estaba en lo más alto de mi carrera. ¿A quién le iba a importar un drama en el atletismo chileno? Eso no vende, el atletismo nunca ha vendido nada. Yo estaba sonando, mi nombre estaba por todos lados y había que colgarse de eso. A ninguno de ustedes le importó que me cagaran a mí un año completo, que me tratara con psicólogo especialista en traumas, que no pudiera salir en tres semanas de mi casa. A ninguno le importó todo eso. Todos sabían que yo no tenía nada que ver y mi nombre fue el que más sonó.

¿Por qué dice que se le perjudicó un año completo?

Por todo lo que salió. Yo pasé de ser nadie, a que nadie me conociera, a sentirme la persona más odiada del planeta.

Pero lo que me comenta es una reacción a los comentarios de las redes sociales...

O sea, mira. A las redes sociales y la prensa también...