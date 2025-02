“Volví a encontrar un poco el orgullo”: el arranque soñado de la temporada 2025 de Martina Weil

La medallista panamericana Martina Weil comenzó con el pie derecho su temporada en el atletismo en Europa. La deportista nacional sigue sumando buenos resultados, que le permiten posicionarse como una de las mejores atletas en su disciplina en Sudamérica. No es para menos: en febrero ha roto en cuatro oportunidades el récord nacional en los 400 metros planos indoor.

El 1 de febrero en Bélgica consiguió alzarse con un nuevo récord nacional, carrera en la que obtuvo un cronómetro de 53.05 segundos. A la semana siguiente, en Alemania terminó su carrera en 52.40. Luego, el 16 regresó a Gante para volver a mejorar su marca y finalizó la competencia en 51.90.

Sin embargo, el pasado domingo 23 mejoró su desempeño en la misma ciudad. Cruzó la meta en 51 segundos y 87 centésimas, lo que quiere decir que volvió a superar la marca obtenida a comienzos de febrero y nuevamente se quedó con el mejor tiempo de Chile en la categoría.

Martina Weil con su último resultado se posicionó en el tercer lugar sudamericano en los 400 metros planos indoor. La segunda en esa lista es Alann Pompey de Guyana, con un récord de 51.83, mientras que la primera es su compatriota Aliyah Abrams con 51.57 segundos.

El renacer de la atleta

La deportista de 25 años en entrevista con Las Últimas Noticias reveló que durante el año pasado no tuvo su mejor experiencia, por lo que se encontraba desanimada. No obstante, en la actualidad atraviesa por un gran momento tanto dentro como fuera de la pista. “Siento que volví a encontrar el amor por el deporte, que volví a encontrar un poco el orgullo. En 2024 no estaba orgullosa de lo que estaba haciendo, no estaba feliz. Así que para este año uno de mis objetivos fue volver a disfrutar el proceso”, indicó.

En la misma conversación, la medallista de oro en los Juegos Panamericanos relató que su excelente inicio de 2025 tiene la particularidad de que marca su regreso a la competencia de los 400 metros planos indoor. “Siempre es complicado empezar, sobre todo en una modalidad que no me acomoda y que tampoco hago normalmente. Esta es mi primera temporada bajo techo desde 2021, que fue la última vez que la corrí en Estados Unidos. Así que estoy súper contenta porque más que una modalidad que me costara, era como que le tenía mucho susto, porque la última vez que la hice quedé bloqueada, frustrada”, apuntó.

Weil pasó por una época de dulce y agraz después de lo que fue su participación en Santiago 2023. La polémica de su madre y una posterior lesión que le requirió entrar al quirófano no le dejaron la tarea muy fácil en su proceso de rehabilitación y posterior reintegro deportivo. “Fue mucho más difícil recuperarme de lo que esperábamos, el tener que estar peleando con mi cuerpo fue complejo. Y las cicatrices psicológicas que me quedaron después de los Juegos Panamericanos, quedando tan expuestas y después verme relacionada con un escándalo que no tenía nada que ver conmigo", relato Weil.

Los grandes resultados obtenidos en el mes de febrero le permiten a la atleta del Team Chile volver a reencontrarse con su mejor rendimiento. Con la superación consecutiva de sus marcas personales, comienza a retomar la confianza y la llenan de energía para seguir en esta tendencia de cara a toda la temporada 2025.