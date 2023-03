Las confesiones de Requena, el portero de Cobresal que marcó el gol de arco a arco a Colo Colo y se ilusiona con entrar en el Récord Guinness

Muchos anticipaban que el fútbol chileno iba a darle la vuelta al mundo tras lo ocurrido durante el fin de semana, y así fue. En el triunfo de Cobresal frente a Colo Colo por 3-1, ocurrió una situación que siempre genera atención entre quienes disfrutan de este deporte. Leandro Requena, portero de los mineros, metió un golazo de arco a arco en el minuto 77 del partido, poniendo así el 3-0 parcial. Más allá del resultado, la atención estaba puesta sobre el golero de los locales.

A más de 24 horas del pitazo final de dicho encuentro, El Deportivo se contactó con el portero para conversar sobre la experiencia con más frialdad. Eso sí, según él mismo expresa, aún no asimila lo que ocurrió en la cancha del estadio El Cobre. “Todavía no caigo. Fue una locura en el momento y aún estoy tratando de asimilarlo. Por lo que significó, por el rival y porque también puede ser un gol histórico en muchos aspectos”.

Requena fue escogido como el jugador del partido por la transmisión de TNT Sports, y en sus declaraciones, expresó que su intención no era lanzar el balón al otro arco. También le restó responsabilidad al portero de Colo Colo por la acción. Ahora, explica cómo vivió él la jugada desde su posición, observando lentamente cómo la pelota iba entrando al pórtico.

“Cuando saqué, me lamenté que me saliera largo y frontal porque no era la intención, pero cuando vi que a Brayan (Cortés) le picó la pelota y le pasó por encima, sabía que con la altura la pelota corría más rápido. La sensación de felicidad cuando vi que la pelota entró no tiene explicación”, describe el argentino.

Jugadores de Cobresal abrazando a Requena tras su anotación. Foto: Twitter @ClubDepCobresal

Principalmente, el meta ha remarcado que incluso le faltan las palabras para describir lo que siente. Consultado sobre si es una de las sensaciones más lindas que ha experimentado en su carrera, respondió con claridad. “Sí, futbolísticamente sí. Marcar un gol para cualquier jugador es una sensación de felicidad, y siendo arquero, que me haya tocado vivirlo... No tengo palabras para describirlo”.

En los libros de la historia

Leandro Requena ya tiene su nombre inscrito en los registros del fútbol nacional. Es el primer portero en anotar un gol de arco a arco desde 1990 en la máxima categoría del balompié chileno. En aquel año fue Osmar Brunelli, quien le anotó a Santiago Wanderers vistiendo la camiseta de Fernández Vial. La particularidad es que estas son las dos únicas anotaciones de este tipo en Primera División.

Hay más goles de este tipo en el profesionalismo, pero hacerlo en la división de honor siempre tendrá un plus, más aún contra un rival como Colo Colo, que cuenta con un portero como Brayan Cortés.

“Es increíble, no tengo palabras para describirlo. Hasta hace poco tenía el objetivo de cumplir los 100 partidos en Cobresal, que me deben faltar pocos. Ese era mi objetivo personal para quedar en un pedacito de historia de esta institución que me abrió las puertas. Con lo que pasó ayer, ahora no solo quedé en la historia del club, sino también del fútbol chileno. Sigo sin poder creerlo ni asimilarlo. Estamos muy felices con mi familia”, comenta al respecto el trasandino.

Por otra parte, también tiene probabilidades de quedar plasmado en los libros de la historia mundial. Actualmente, el Récord Guinness al gol con más distancia recorrida lo ostenta el británico Tom King, quien el 21 de enero de 2021, marcó en el duelo entre Newport County y Cheltenham, válido por la cuarta categoría del fútbol inglés. Su gol recorrió una distancia de 96,01 metros, lo cual lo ha mantenido por dos años con dicha marca.

Según los cálculos de telemetría que entrega TNT Sports, el gol de Requena recorrió aproximadamente 101 metros en su trayectoria, 4,9 más que el registro del arquero británico. De esta forma, y en caso de confirmarse la distancia, el ‘22′ de los mineros quedará plasmado en la historia del fútbol mundial.

“Es una locura. Todavía cuesta asimilarlo. Hoy justamente leía algo sobre eso, que podía ser el gol en que más metros ha recorrido la pelota en toda la historia mundial. Ojalá que pueda ser así, sería un logro personal muy lindo”, comentó al respecto el portero.

Bromas de sus compañeros

El meta trasandino se metió en la lista de los goleadores del plantel, pues con solo nueve fechas disputadas, aún son pocos los goles convertidos a nivel general. Aún así, Cobresal es el segundo equipo con más goles a favor de lo que va de Campeonato.

Gastón Lezcano lleva cuatro anotaciones, César Munder tres y Cecilio Waterman junto a Alejandro Camargo dos. De ahí, llegan Sepúlveda, Rueda, Cárdenas, Pacheco y Requena, todos con un gol en la presente temporada.

El portero comenta que sus compañeros bromearon respecto a dicha tabla goleadora. “Me jodían un poco, me decían goleador, que ya estaba peleando en la tabla con Lezcano, Waterman y Munder. La verdad es que todos estaban muy felices y se agradece el gesto que tuvieron de felicitarme y ponerse contentos por mí”.

Leandro Requena, portero de Cobresal, festejando el gol. Foto: AgenciaUno.

Sin embargo, también comentó que no pudo conversar mucho al respecto con Gustavo Huerta, su director técnico. “Con el profe no pude hablar mucho, simplemente nos despedimos después del partido, pero obviamente hizo las felicitaciones no solo para mí, sino que para el equipo en general por el buen juego que demostramos y por el resultado”.

Por otra parte, también revela qué fue lo que conversó con el portero colocolino. “Hablé con Brayan y lo saludé cuando terminó el partido. Me felicitó por el resultado y por el gol. Charlamos sobre el bote que lo complicó y que no pudo resolver esa situación de la mejor manera”.

Un logro inédito en su vida

El cordobés marcó el primer gol de toda su carrera como futbolista profesional, algo que puede ser obvio debido a su posición. Eso sí, reveló que en ninguna instancia de su vida había logrado algo como esto. “Nunca me había pasado esto, con esta magnitud. Ni siquiera en un partido entre amigos, nada de nada”, menciona el golero de 35 años.

“Uno por ahí se imagina convirtiendo un gol de penal, o siendo hasta un poquito más caradura de patear un tiro libre, o de último recurso un cabezazo al subir en un córner, te lo imaginas así. Sacando de fondo jamás me lo pensé”, agrega sobre la misma línea.

En la tarea de elaborar una conclusión al respecto, Leandro comenta: “Pasan las horas y sigo sin asimilar lo que pasó, porque es una locura. Nunca me lo imaginé porque encima no fue buscado, fue involuntario, la intención era otra, pero gracias a dios la pelota picó y se metió. Es todo increíble”.

Finalmente, el guardameta repasa los objetivos personales y grupales que tiene en el equipo dirigido por Gustavo Huerta. En cuatro encuentros más, Leandro Requena conseguirá uno de sus principales logros que se establece a cumplir en la institución nortina.

“Mi objetivo personal es alcanzar los 100 partidos en Cobresal, y en lo grupal lo que siempre nos planteamos cuando iniciamos la temporada. Estar en puestos altos del Campeonato, ser un equipo protagonista y seguir llevando al club a copas internacionales, lo cual hemos hecho últimamente. Esperamos mejorar la campaña del año pasado y alcanzar puestos altos” sentencia el autor del histórico gol.