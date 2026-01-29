SUSCRÍBETE POR $1100
    Limache, en pie de guerra: recibirá a Colo Colo solo con abonados locales en Valparaíso

    El club tomatero no consiguió la autorización para permitir el ingreso de hinchas albos al estadio Elías Figueroa Brander. La falta de contingente policial ante otros eventos terminó siendo clave.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Limache y Colo Colo jugarán este sábado en Valparaíso. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    Deportes Limache contabilizaba el partido frente a Colo Colo como una de sus principales fuentes de ingreso para esta temporada. Los tomateros recibirán este sábado a los albos, en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso. Pretendían hacerlo con una alta cantidad de público en las tribunas: habían solicitado un aforo de ocho mil espectadores y la posibilidad de recibir a fanáticos visitantes.

    La solicitud escaló, incluso, a nivel gubernamental. Hubo contactos con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Finalmente, no hubo permiso: el club anunció que recibirá a los albos solo con abonados locales en las tribunas. Es decir, con unas 500 personas en las aposentadurías, según el registro que se llevaba hasta este jueves.

    Limache, en pie de guerra: recibirá a Colo Colo solo con abonados locales en Valparaíso

    "Así es. Solo vamos a jugar con abonados. Serán unas 400 personas. A lo mejor es lo que quieren a nivel país. Que no haya partidos de alta convocatoria, pero sí conciertos y eventos como el Derby", responde César Villegas, el presidente limachino a El Deportivo, evidentemente molesto por la respuesta que recibió de las autoridades.

    “Nos habían autorizado ocho mil personas, solo con público local. Habíamos pedido 15 mil, con hinchas visitantes. En regiones, necesitamos tener espectáculos deportivos de nivel. Era para darle una alegría a la gente”, consigna, en la misma línea.

    Foto: Javier Torres/Photosport JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    El lamento del dirigente incluye reproches específicos. “Lamentablemente, las autoridades de gobierno no nos ayudaron. Y la ANFP tampoco. Estuvimos solos. Estábamos dispuestos a cumplir con todo lo que se nos pidiera. Entregamos todas las garantías y ni aún así se pudo”, explica Villegas.

    Falta de contingente

    Los limachinos aseguran que la explicación que recibieron radica en la falta de contingente policial, considerando el que debe asignarse al control de la seguridad en el desalojo de la toma de San Antonio y al que debe encargarse de la custodia de Derby, que se realiza en el Sporting Club, en Viña del Mar.

    Sin embargo, a nivel de autoridades responsabilizan al club por haber solicitado inicialmente jugar solo ante abonados. La modificación del plan fue considerada tardía, más aún frente a los requerimientos en seguridad que debían afrontar las autoridades regionales y Carabineros.

