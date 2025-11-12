“Lo fui a buscar y me enteré de que se lo llevaron al calabozo”: Mauricio Viana recuerda la patada de Gastón Cellerino.

Mauricio Viana mira con un dejo de nostalgia su etapa en el fútbol. En 2024, a sus 35 años, anunció su retiro del fútbol. Ahora recuerda cuando jugaba. Claro que no todos los momentos fueron positivos. El exarquero, en una reciente entrevista con el streaming laorga17, habló de la patada que le propinó Gastón Cellerino en un partido entre Unión La Calera y Santiago Wanderers, en un partido disputado en 2012, por el Torneo de Clausura.

“En ese partido, con Cellerino nos empezamos a palabrear, yo le dije un par de cosas y él me tira un combo cortito. El árbitro lo ve y lo expulsa. Yo me tiré al piso y cuando me paré para encarar a Cellerino, este huevón me salta con una patada voladora… Me liquidó”, inició en su relato.

Mauricio Viana y Gastón Cellerino fueron parte del histórico equipo de Santiago Wanderers de 2014. Andres Pina/Photosport

El exportero relató que luego buscó al delantero para agredirlo de vuelta, pero no lo pudo encontrar. “Cuando terminó el partido, yo fui a buscar a Cellerino para vengarme y ahí me enteré de que ya se lo habían llevado al calabozo. Después fui a la clínica a constatar lesiones, pero no tenía nada, solo el ego y el orgulloso en el piso”, añadió.

La historia tomó un vuelco cuando, un año después, el atacante fichó en Santiago Wanderers. “Recuerdo que Ivo Basay me dice: ‘Viene Cellerino’. Yo le respondí: ‘No, estás loco’. Esa fue mi primera reacción. Después me citaron a una reunión en donde estaba Cellerino con su señora. Yo estaba bravo, pero la esposa de Cellerino habló por él, fue la mediadora de toda la situación”, contó Viana.

Finalmente, para sorpresa del medio y del plantel, la relación de ambos derivó en una profunda amistad: “El loco no era de mentira, iba al frente, me sentía respaldado por él. En vez de tenerlo como enemigo, lo terminé absorbiendo, porque él venía de jugar en Europa y había pasado por varios equipos. A fines de 2013 yo me casé y lo invité al matrimonio, ya era mi amigo”.