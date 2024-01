Lo quieren en San Carlos: el regreso de Benjamín Kuscevic a la UC está más cerca

Universidad Católica no vive un buen momento después de cerrar su gira de amistosos por Perú sin conocer la victoria. Con la derrota por 4-0 ante Sporting Cristal y el empate sin goles en contra de Alianza Lima, el equipo estudiantil no dejó buenas sensaciones en el inicio de 2024.

Por esta razón, a pesar de contar con las cinco caras nuevas a disposición durante la pretemporada, el plantel no parece estar cerrado para Nicolás Núñez. Los universitarios gestionan la llegada de Benjamín Kuscevic, quien se encuentra cerca de abandonar el Coritiba y de volver a San Carlos de Apoquindo tras casi cuatro años en el fútbol brasileño.

El retorno desde Brasil

Con las llegadas de Agustín Farías, Alfred Canales, Nicolás Castillo, Lucas Menossi y Guillermo Soto, los cruzados se preparan para recibir a su sexta incorporación de esta campaña. El acuerdo por Kuscevic, un préstamo, está a la vuelta de la esquina. Llegará por un año. Según informan en Brasil, el defensor, quien participó en las Eliminatorias para Qatar 2022, está entrenando al margen del plantel en una clara señal de que retornará al fútbol chileno.

El zaguero emigró en 2020 a Palmeiras en un vínculo que duró casi tres temporadas. En la precordillera, Kuscevic se consagró como uno de los defensas más exitosos del club en los últimos años y se fue con cinco títulos de Primera División y dos Supercopas. En el Verdao, en tanto, obtuvo seis campeonatos entre los que destacan el Brasileirao de 2022 y el bicampeonato de las Copas Libertadores de América en 2020 y 2021.

Sin embargo, tras sumar pocos minutos al mando del portugués Abel Ferreira, Kuscevic debió dejar el elenco paulista y partir a Coritiba en los últimos meses de 2023, buscando más protagonismo. En el equipo del estado de Paraná, el chileno disputó 32 partidos (entre la Serie A, el torneo estadual y la Copa de Brasil) y convirtió dos goles. No obstante, las escasas 30 unidades registradas y la 19° posición final le terminaron costando la permanencia en la división de élite del país más grande de Sudamérica.

A raíz de los malos resultados deportivos que derivaron en el descenso del club a la Serie B de Brasil, el chileno de 27 años ansía volver a la escuadra en la que comenzó su trayectoria profesional. El alto costo de su carta dificulta su compra desde San Carlos de Apoquindo. La dirigencia que comanda Juan Tagle está evaluando solicitar un préstamo por un año para potenciar la cuestionada zona defensiva que adiestra Nicolás Núñez.

Para el ex director técnico de Magallanes, la opción del inminente arribo del deportista de 1,86 metros de estatura representa un plus para una zaga que no se vio bien durante 2023 y que dejó una mala imagen en la derrota por 4-0 ante Sporting Cristal. La agenda cruzada contempla los partidos amistosos contra Coquimbo Unido y la U y el debut por el Campeonato Nacional ante Unión La Calera. En Las Condes se ilusionan con que Kuscevic los pueda jugar.