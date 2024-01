Tras la derrota del debut ante Perú: la calculadora de la Roja Sub 23 en el Preolímpico

No fue el resultado que estaba presupuestado. La selección chilena Sub 23 debutó en el Preolímpico de Venezuela con una derrota de 1-0 con Perú, en una presentación que decepcionó, porque los pupilos de Nicolás Córdova no lograron destrabar la propuesta pragmática y mezquina de la Bicolor que comanda José Guillermo Del Solar. Sobre la recta final, con más empuje que ideas, la Roja trató de alcanzar un empate que, si se hubiera concretado, igual era un mal resultado pensando en la opción de clasificar a la fase final.

Evidentemente que la calculadora de la Selección se ve alterada por la derrota con los incaicos, porque se perdieron unos puntos que sí se tenían en la sumatoria ideal, más aún considerando lo diezmado que llegó el cuadro peruano al certamen, con muchos Sub 18 incluidos ante la negativa de ceder a sus valores más destacados.

A esto se agrega el otro resultado de la primera jornada del grupo B, que también se enmarca dentro de una sorpresa. Argentina, uno de los candidatos por la generación de que dispone, solo empató 1-1 con Paraguay. Dicho de otra manera, la Albirroja le sacó puntos a una de las potencias continentales y se mete en la pelea, lo que deja trastocado a Chile.

Hoy, el Equipo de Todos tiene cero punto, igual que Uruguay, que todavía no debuta. El problema es que la Roja queda libre en la segunda jornada, que se disputa este miércoles. La Celeste que comanda Marcelo Bielsa debutará ante los paraguayos, mientras que Perú chocará ante Argentina.

Para hacer un paralelismo, en el anterior Preolímpico de Colombia 2020, rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, la Selección que dirigía Bernardo Redín quedó eliminada en la fase de grupos con siete puntos luego de cuatro partidos, por la diferencia de gol. Por lo tanto, haciendo algunas cuentas, el equipo de Córdova necesitaría sumar en los tres encuentros que le quedan para optar a uno de los dos primeros puestos y así avanzar a la ronda final, donde se definirán los clasificados a París.

El segundo partido de Chile será el próximo sábado 27 ante la Uruguay de Bielsa (20.00 horas). En esa misma jornada quedará libre Argentina (juegan Paraguay vs. Perú). El martes 30 será el duelo entre la Roja y la Albiceleste de Javier Mascherano (20.00 horas). El cierre del grupo para la Roja será el viernes 2 de febrero, enfrentando a Paraguay (20.00 horas). Ese duelo podría ser determinante para el devenir del grupo, toda vez que Argentina y Uruguay chocarán entre sí y Perú quedará libre.

La última vez que la selección nacional avanzó al cuadrangular final de un Preolímpico fue en 2004, certamen que se jugó en el país, en un equipo dirigido por Juvenal Olmos y que tenía a elementos como Jorge Valdivia, Claudio Bravo, Jean Beausejour y José Luis Villanueva, entre varios más.