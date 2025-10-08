“Los chilenos estuvieron de hocicones”: relator mexicano enloquece en transmisión de goleada ante la Rojita

Hubo múltiples disputas en el duelo entre México y Chile por el Mundial Sub 20. FOTO: Photosport.

El enfrentamiento entre las selecciones Sub 20 del anfitrión Chile y el equipo de México se comenzó a jugar, incluso, antes de que la pelota comenzara a rodar en Valparaíso.

En la previa, los medios aztecas acusaron de una campaña de burlas en contra de su equipo nacional, especialmente a la figura del equipo Gilberto Mora. Además, coincidieron en que el público del estadio Elías Figueroa hostigó constantemente al equipo visitante.

Una efervescencia que también se trasladó a la cancha, donde hubo algunos amagos de fuerte disputa entre ambos conjuntos. Especialmente, cuando los norteamericanos cimentaban su goleada.

“Después de que los chilenos demeritaron el rendimiento de la Selección Mexicana y se burlaron de Gilberto Mora, el Tricolor respondió con guante blanco. En su cancha, en su Mundial y ante su gente, eliminó a los andinos con un contundente 1-4”, escribió el diario deportivo Esto.

El mismo medio agregó que “el público en el Estadio Elías Figueroa Brander, casa del club Santiago Wanderers, buscó intimidar al conjunto nacional con cánticos y gritos, pero poco a poco fueron silenciados al darse cuenta de la realidad”.

Más directo fue el comentario del periódico El Universal que reparó, de manera definitiva, en el presupuesto ambiente adverso que encontró el equipo norteamericano en Playa Ancha.

“El Tri se impuso al ambiente hostil provocado por las 20 mil almas que alentaron a los anfitriones. A los dirigidos por Eduardo Arce no hay reto que se compare con la ambición de poner la bandera mexicana en lo más alto. Ahora, jugarán el famoso quinto partido del Mundial”.

“Hocicones”

En ese escenario, la transmisión para la televisión mexicana tampoco estuvo fuera de caldeado contexto. Así quedó claro en los comentarios que generó la goleada en el ánimo de los aztecas sobre los anfitriones.

“La Selección Mexicana consiguió el pase a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 en Chile 2025 tras vencer de manera contundente a los anfitriones en Valparaíso luego de que en los días previos la prensa chilena cargo de burlas al equipo dirigido por Eduardo Arce”, escribió el medio TUDN, dueño de los derechos para el país del norte.

Pero lo más llamativo ocurrió en plena televisación del encuentro. Cuando Hugo Camberos definió el 3-0 parcial, el relator oficial del mismo canal azteca Andrés Vaca recordó las presuntas burlas desmedidas en hacia su equipo nacional en la antesala del partido.

“Los chilenos estuvieron de hocicones, estuvieron burlándose en la semana de Gilberto Mora y todo el equipo”, dijo Vaca durante la transmisión del partido tras relatar el gol del jugador de Chivas.