Los chilenos somos malos para los deportes

Un médico

“El biotipo de hoy no tiene que ver con el de hace 30 años”

“Fisiológicamente no existe nada que indique que los deportistas chilenos sean malos. Quizás, puede haber razas o grupos étnicos que tengan ciertas destrezas o facilidades para la práctica de algunos deportes. Por ejemplo, los africanos y el fondismo. Si esto lo llevamos a la realidad chilena, podemos decir que no es una raza muy alta, pero la inmigración está produciendo una mezcla muy interesante. Actualmente, nuestra raza chilena tiene bastante aptitud para deportes de fuerza y resistencia, en los que no necesitamos tanta altura. El biotipo de hoy no tiene nada que ver con el de hace 30 años ni con el de los próximos 20. Las mezclas genéticas van a influir mucho en la aparición de atletas con otras características, que van a ayudar a potenciarnos en distintas disciplinas. Además, los ejercicios, la psicología y medicina deportiva, los métodos, la nutrición y la tecnología son distintos a lo que había antes y ayudan a que se vayan derribando estos mitos. Hoy se puede ofrecer a los niños un menú mucho más amplio en deportes y el producto de eso está en mejores condiciones que antes”.

Alejandro Orizola es médico traumatólogo especialista en medicina deportiva de la Clínica Universidad de los Andes.

Un entrenador

“En Chile los técnicos cada vez están más capacitados”

“Los deportistas chilenos para nada son malos. Está demostrado con creces que a lo largo de la historia ha habido muchos buenos resultados, no solo en el tenis. De hecho, para ser un país pequeño, siempre hemos tenido a alguien figurando y eso habla bien de los deportistas en sí, que frente a las adversidades logran salir adelante. Quizás no con los números que uno quisiera en volumen, pero hay mucho potencial. En Chile los entrenadores están cada vez más capacitados para formar buenos jugadores. No creo necesario ir al extranjero. En el último tiempo ha ido mejorando muchísimo la capacitación de entrenadores y en el tenis hay gente muy preparada. Aquí todavía falta mucho en la infraestructura, tener eventos que permitan mejorar el nivel de los jugadores. En el tenis, los jugadores viajan todo el año principalmente a competir. Todavía hay muy pocas competencias internacionales en el país y falta que los entrenadores podamos aprender a un costo más bajo, pero con los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 confío en que esas dos cosas van a cambiar un poquito”.

Guillermo Gómez es técnico de los tenistas chilenos Alejandro Tabilo y Tomás Barrios.

Una deportista

“Es una idea que tenían las generaciones pasadas”

“Que los deportistas chilenos somos malos es una idea que tenían las generaciones pasadas, cuando había pocos logros deportivos. Entonces, había poca identidad del chileno con respecto a eso y también había una cultura de pensar que el vecino, ya sea brasileño, argentino o uruguayo, eran mejores que nosotros en el deporte rey, el fútbol, Pero con las dos Copa América, la calidad de los jugadores de la Selección, pero también nosotros, los deportistas de distintas disciplinas, hemos aportado a cambiar esa creencia. Quizás porque mi generación es más nueva y yo nací en 1990, no crecí con esa identidad y las futuras generaciones van a empezar a cambiar esos paradigmas que nuestros padres o nuestros tíos vivieron. Y la necesidad de perfeccionarse en el extranjero no es excluyente al buen nivel que internamente se tenga. La competencia internacional, independientemente de la calidad de tu país, tiene particularidades que uno no puede reproducir en competencias locales. Más que excluyentes, son cosas complementarias. Necesita convivir la una con la otra para ser buenos en el deporte”.

Francisca Crovetto es tiradora skeet y presidenta de DARChile.

Un metodólogo

“Esa premisa es completamente falsa”

“Esa premisa es completamente falsa. El mejor equipo de remo de América entrena en Chile, mayoritariamente entre Valdivia y Curauma. Y tenemos atletas como María José Moya, campeona del mundo en patín carrera, quien mayoritariamente entrena en Chile. Mismo caso de María Fernanda Valdés, también campeona mundial en levantamiento de pesas. Para no ir más lejos, podemos hablar de nuestros lanzadores de martillo, campeón y subcampeón en Lima, quienes entrenan en región, o nuestro reciente récord suramericano de disco, Lucas Nervi, que va y entrena sin descanso en el Nacional. Este cambio está relacionado fundamentalmente con la creación del Plan Olímpico y su Unidad Técnico Metodológica, en un programa conjunto del COCh y el gobierno que optimizan recursos, planes de preparación y apoyan la contratación de entrenadores de nivel, Además, hoy en día, los procesos de entrenamiento y de las ciencias aplicadas, así como el nivel de los entrenadores es cada día mejor. Por lo tanto, se hace más relevante competir en el extranjero y entrenar por periodos muy específicos”.

Leonardo Viana es jefe de la Unidad Técnica Metodológica del Plan Olímpico.