De vuelta en la elite: los detalles de la preparación de Tomás González para competir en la Copa del Mundo de Cottbus.

Tomás González está de vuelta. A los 40 años, tras cinco temporadas alejado del alto rendimiento, el exfinalista olímpico confirmó su participación en la Copa del Mundo de Cottbus, Alemania, una de las fechas más importantes del calendario de la Federación Internacional de Gimnasia, que iniciará el próximo 19 de febrero.

El retorno no responde a un proceso improvisado ni a una decisión de corto plazo. La preparación ha incluido una planificación específica que combina entrenamiento técnico, adaptación horaria y control de cargas físicas, considerando su edad y el tiempo sin competir. En ese marco, González viajará a Europa con anticipación y realizará una etapa previa de trabajo antes de instalarse en Alemania.

“Parto a España una semana a entrenar con los españoles, con la selección, en Madrid, para aclimatarme al horario y todo”, explica el gimnasta a El Deportivo. La estadía en la capital ibérica se extenderá por cerca de siete días y se realizará en el Centro de Alto Rendimiento, un lugar habitual en su trayectoria deportiva.

El vínculo de González con el CAR de Madrid no es nuevo. Durante más de una década, utilizó esas instalaciones como base de preparación antes de los principales eventos de su carrera, incluyendo campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Esa experiencia fue determinante para repetir la fórmula en este regreso.

“Es un lugar donde conozco a todos, me reciben súper bien, el nivel es súper bueno. Y como queda en Europa, me queda súper cercano también, entonces trato de pasar unos días allá”, detalla.

La elección cumple un doble objetivo. Por un lado, permite una adaptación progresiva al cambio horario y a las condiciones de entrenamiento en Europa. Por otro, facilita un período de concentración previo a la competencia, lejos de las rutinas habituales y con foco exclusivo en el trabajo físico y técnico.

“Es para aclimatarme y concentrarme también. Para estar enfocado 100% ya en los entrenamientos, junto con los chicos. Tienen muy buen nivel los españoles”, señala González. El trabajo compartido con gimnastas de la selección española le permite entrenar en un contexto de exigencia similar al que enfrentará en la Copa del Mundo.

El calendario del viaje está claramente definido. Tras completar la semana de entrenamientos en Madrid, González se trasladará a Alemania para afrontar la competencia. “El martes 17 parto a Alemania y el 19 es la competencia, la clasificatoria”, explica. La permanencia en territorio alemán se extenderá hasta el lunes siguiente, considerando los días del evento.

“Es como una semana en Madrid, de martes a martes, por así decirlo, el día 17, y luego en la competencia en Alemania del 17 al 23, que es como de martes a lunes”, detalla.

Un “Torneo de Maestros”

La Copa del Mundo de Cottbus es conocida como el “Torneo de Maestros” y corresponde a una de las competencias más antiguas del circuito. En su versión número 39, reúne a especialistas por aparato provenientes de distintos países, incluidos medallistas olímpicos y campeones mundiales. A diferencia de otros eventos, no contempla competencia por equipos ni la suma total de los seis aparatos, sino que premia el rendimiento individual en cada disciplina.

González competirá exclusivamente en suelo, aparato en el que ha desarrollado la parte más exitosa de su carrera y con el que alcanzó finales olímpicas en Londres 2012 y Río 2016, además de títulos panamericanos y medallas en Copas del Mundo. La preparación de la rutina ha estado orientada a equilibrar dificultad y ejecución, considerando el tiempo sin competir y la necesidad de reducir riesgos físicos.

Desde su última presentación internacional, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el gimnasta se mantuvo entrenando de manera constante, aunque sin objetivos competitivos. Ese trabajo de base permitió que, a mediados del año pasado, comenzara a evaluar la posibilidad de un retorno, siempre condicionado a la respuesta de su cuerpo frente a mayores cargas de entrenamiento.

El proceso no estuvo exento de contratiempos. Una lesión muscular obligó a replantear los tiempos y descartar la opción de competir durante la temporada anterior. La decisión fue priorizar la recuperación completa y proyectar el regreso para este año, con una planificación más conservadora y plazos ajustados a su realidad física actual.

En términos logísticos, el viaje y la participación en Cottbus serán financiados de manera personal. La competencia no estaba incluida en el calendario original de la Federación Chilena de Gimnasia, por lo que González realizó los trámites administrativos correspondientes y asumió los costos. El equipo que lo acompaña estará compuesto únicamente por su entrenador, Max Fingerhuth, quien además cumple un rol clave en el control físico durante el proceso.

La participación sin juez chileno implica el pago de una multa reglamentaria, una alternativa que, según el propio deportista, resulta económicamente más conveniente que incorporar a una persona adicional al viaje. Luego de participar evaluará su desempeño en esta competencia y definirá si extiende su regreso a otras fechas del circuito.

En esa línea, este retorno no está asociado a un proyecto olímpico ni a un calendario anual definido. Por ahora, la mirada está puesta exclusivamente en esta presentación y en completar el proceso de preparación en las mejores condiciones posibles. Tomás González volverá a presentarse en una Copa del Mundo, retomando un espacio que marcó gran parte de su carrera y ver si cierra, en sus propios términos, su capítulo en la historia de la gimnasia artística nacional.