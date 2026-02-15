SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los detalles de la preparación de Tomás González para competir en la Copa del Mundo de Cottbus

    A los 40 años, el exfinalista olímpico regresa al circuito internacional. Antes de competir en Alemania, realizará una etapa clave de preparación en Madrid, donde entrenará junto a la selección española para aclimatarse y afinar su rutina de suelo.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    De vuelta en la elite: los detalles de la preparación de Tomás González para competir en la Copa del Mundo de Cottbus.

    Tomás González está de vuelta. A los 40 años, tras cinco temporadas alejado del alto rendimiento, el exfinalista olímpico confirmó su participación en la Copa del Mundo de Cottbus, Alemania, una de las fechas más importantes del calendario de la Federación Internacional de Gimnasia, que iniciará el próximo 19 de febrero.

    El retorno no responde a un proceso improvisado ni a una decisión de corto plazo. La preparación ha incluido una planificación específica que combina entrenamiento técnico, adaptación horaria y control de cargas físicas, considerando su edad y el tiempo sin competir. En ese marco, González viajará a Europa con anticipación y realizará una etapa previa de trabajo antes de instalarse en Alemania.

    “Parto a España una semana a entrenar con los españoles, con la selección, en Madrid, para aclimatarme al horario y todo”, explica el gimnasta a El Deportivo. La estadía en la capital ibérica se extenderá por cerca de siete días y se realizará en el Centro de Alto Rendimiento, un lugar habitual en su trayectoria deportiva.

    El vínculo de González con el CAR de Madrid no es nuevo. Durante más de una década, utilizó esas instalaciones como base de preparación antes de los principales eventos de su carrera, incluyendo campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Esa experiencia fue determinante para repetir la fórmula en este regreso.

    Es un lugar donde conozco a todos, me reciben súper bien, el nivel es súper bueno. Y como queda en Europa, me queda súper cercano también, entonces trato de pasar unos días allá”, detalla.

    La elección cumple un doble objetivo. Por un lado, permite una adaptación progresiva al cambio horario y a las condiciones de entrenamiento en Europa. Por otro, facilita un período de concentración previo a la competencia, lejos de las rutinas habituales y con foco exclusivo en el trabajo físico y técnico.

    “Es para aclimatarme y concentrarme también. Para estar enfocado 100% ya en los entrenamientos, junto con los chicos. Tienen muy buen nivel los españoles”, señala González. El trabajo compartido con gimnastas de la selección española le permite entrenar en un contexto de exigencia similar al que enfrentará en la Copa del Mundo.

    El calendario del viaje está claramente definido. Tras completar la semana de entrenamientos en Madrid, González se trasladará a Alemania para afrontar la competencia. “El martes 17 parto a Alemania y el 19 es la competencia, la clasificatoria”, explica. La permanencia en territorio alemán se extenderá hasta el lunes siguiente, considerando los días del evento.

    “Es como una semana en Madrid, de martes a martes, por así decirlo, el día 17, y luego en la competencia en Alemania del 17 al 23, que es como de martes a lunes”, detalla.

    Un “Torneo de Maestros”

    La Copa del Mundo de Cottbus es conocida como el “Torneo de Maestros” y corresponde a una de las competencias más antiguas del circuito. En su versión número 39, reúne a especialistas por aparato provenientes de distintos países, incluidos medallistas olímpicos y campeones mundiales. A diferencia de otros eventos, no contempla competencia por equipos ni la suma total de los seis aparatos, sino que premia el rendimiento individual en cada disciplina.

    González competirá exclusivamente en suelo, aparato en el que ha desarrollado la parte más exitosa de su carrera y con el que alcanzó finales olímpicas en Londres 2012 y Río 2016, además de títulos panamericanos y medallas en Copas del Mundo. La preparación de la rutina ha estado orientada a equilibrar dificultad y ejecución, considerando el tiempo sin competir y la necesidad de reducir riesgos físicos.

    Desde su última presentación internacional, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el gimnasta se mantuvo entrenando de manera constante, aunque sin objetivos competitivos. Ese trabajo de base permitió que, a mediados del año pasado, comenzara a evaluar la posibilidad de un retorno, siempre condicionado a la respuesta de su cuerpo frente a mayores cargas de entrenamiento.

    El proceso no estuvo exento de contratiempos. Una lesión muscular obligó a replantear los tiempos y descartar la opción de competir durante la temporada anterior. La decisión fue priorizar la recuperación completa y proyectar el regreso para este año, con una planificación más conservadora y plazos ajustados a su realidad física actual.

    En términos logísticos, el viaje y la participación en Cottbus serán financiados de manera personal. La competencia no estaba incluida en el calendario original de la Federación Chilena de Gimnasia, por lo que González realizó los trámites administrativos correspondientes y asumió los costos. El equipo que lo acompaña estará compuesto únicamente por su entrenador, Max Fingerhuth, quien además cumple un rol clave en el control físico durante el proceso.

    La participación sin juez chileno implica el pago de una multa reglamentaria, una alternativa que, según el propio deportista, resulta económicamente más conveniente que incorporar a una persona adicional al viaje. Luego de participar evaluará su desempeño en esta competencia y definirá si extiende su regreso a otras fechas del circuito.

    En esa línea, este retorno no está asociado a un proyecto olímpico ni a un calendario anual definido. Por ahora, la mirada está puesta exclusivamente en esta presentación y en completar el proceso de preparación en las mejores condiciones posibles. Tomás González volverá a presentarse en una Copa del Mundo, retomando un espacio que marcó gran parte de su carrera y ver si cierra, en sus propios términos, su capítulo en la historia de la gimnasia artística nacional.

    Lee también:

    Más sobre:GimnasiaPolideportivoGimnasia ArtísticaTomás GonzálezCopa MundialCottbusCopa Mundial de Cottbus

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La década de las encerronas

    “Espectáculo de payasos”: Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios

    Agustina Bazterrica: “Hay muchas personas que, en este momento, están viviendo una distopía”

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Kill Bill: la genial venganza de Quentin Tarantino y Uma Thurman no tiene fin

    La académica que llevó a Bad Bunny a la universidad: “Muchos vieron su show como una amenaza a la cultura de EE.UU.”

    Lo más leído

    1.
    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    2.
    Las marcas que convierten a Manuel Pellegrini en una leyenda del Betis

    Las marcas que convierten a Manuel Pellegrini en una leyenda del Betis

    3.
    “Lo perdimos; es una lástima”: exjugador de Colo Colo lesiona a Diego Valdés en Vélez Sarsfield

    “Lo perdimos; es una lástima”: exjugador de Colo Colo lesiona a Diego Valdés en Vélez Sarsfield

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Dos viviendas destruidas deja incendio forestal en Melipilla: autoridades cancelan alerta roja

    Dos viviendas destruidas deja incendio forestal en Melipilla: autoridades cancelan alerta roja

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    La década de las encerronas
    Chile

    La década de las encerronas

    Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal

    Codelco activa nuevas auditorías en El Teniente, concreta entrega de informe a Fiscalía y querellantes estudian más acciones

    La encrucijada republicana
    Negocios

    La encrucijada republicana

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    Se acabó el invicto en 2026: la UC choca con la fortaleza de Cobresal y suma cinco años sin ganar en el desierto
    El Deportivo

    Se acabó el invicto en 2026: la UC choca con la fortaleza de Cobresal y suma cinco años sin ganar en el desierto

    Los detalles de la preparación de Tomás González para competir en la Copa del Mundo de Cottbus

    El “9” del fútbol chileno: el perfil del goleador que domina la Liga de Primera

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac
    Tecnología

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Agustina Bazterrica: “Hay muchas personas que, en este momento, están viviendo una distopía”
    Cultura y entretención

    Agustina Bazterrica: “Hay muchas personas que, en este momento, están viviendo una distopía”

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Kill Bill: la genial venganza de Quentin Tarantino y Uma Thurman no tiene fin

    “Espectáculo de payasos”: Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios
    Mundo

    “Espectáculo de payasos”: Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios

    La mayor central sindical de Argentina evalúa un paro de 24 horas contra la reforma laboral de Milei

    Hallan ocho cabezas humanas en Ecuador junto a mensajes de “prohibido robar”

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York