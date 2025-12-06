VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Los números de Joaquín Larrivey que ilusionan a los hinchas de Deportes Concepción con el retorno a Primera

    El delantero del León de Collao es la principal amenaza de Cobreloa de cara al duelo que sostendrán este domingo en Calama por alcanzar el segundo ascenso.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    El estadio Zorros del Desierto de Calama será el escenario en el que Cobreloa y Deportes Concepción definirán el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno. Naranjas y Lilas llegan con la ilusión de poder alcanzar el objetivo propuesto al inicio de la temporada, en especial después de que la llave quedara abierta tras el duelo disputado en Collao con un empate 1-1.

    Los loínos consiguieron llegar a esta instancia tras dejar en el camino a Santiago Wanderers en lanzamientos penales y luego a San Marcos de Arica. Los penquistas, por su lado, se impusieron a Deportes Antofagasta y a Deportes Copiapó.

    En estos duelos surgió una de las grandes figuras que tiene el Conce en la temporada: Joaquín Larrivey. El delantero argentino llegó como la principal carta de gol y no ha decepcionado.

    Con 41 años, el exatacante de Universidad de Chile se sumó al cuadro lila justo después de que se confirmara que Deportes Concepción disputaría el torneo de la Primera B tras la sanción aplicada a Deportes Melipilla.

    Desde entonces, el ariete a respondido a la exigencia de la competencia. En la temporada regular convirtió un total de 13 goles en 28 encuentros disputados, además de entregar una asistencia en los 2.234 minutos que estuvo sobre la cancha. También es necesario mencionar que convirtió otros cuatro tantos en la Copa Chile.

    Los números son más impresionantes al centrar la estadística a la liguilla. Los cinco goles que anotó Deportes Concepción hasta llegar a la final tuvieron su firma. Marcó tres en la serie contra Deportes Antofagasta (3-2 en el marcador global), y otro par en la llave contra Deportes Copiapó (2-1 global).

    Si bien en la final de ida contra Cobreloa no pudo registrar su nombre en el marcador, la esperanza de los hinchas está puesta en que pueda cumplir con su cuota goleadora en la revancha. Larrivey ya sabe de anotarle a los loínos, pues cuando se enfrentaron por la 24° jornada fue autor de un doblete en la victoria por 4-0 sobre los naranjas.

    Un compromiso renovado

    MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    La relación entre Deportes Concepción y Joaquín Larrivey está lejos de acabar. El goleador renovó su contrato en julio hasta finales de 2026 y tras el duelo aseguró que lo cumplirá “pase lo que pase”.

    “Estoy muy agradecido, muy orgulloso de ser parte de este club y su proceso de crecimiento. Agradezco la confianza y el cariño de la gente. Pase lo que pase, el 2026 estaré vistiendo la camiseta de Deportes Concepción”, declaró en diálogo con Dsports.

    “Tuve años muy lindos en Universidad de Chile, en Magallanes y ahora este proyecto de Deportes Concepción, que tiene mucho margen de crecimiento. Ser parte de eso me llena de felicidad y orgullo”, continuó Larrivey.

    También tuvo palabras sobre la final de ida y adelantó la revancha contra Cobreloa. “Fue de trámite muy parejo, pero en el segundo tiempo en los primeros 20 minutos les pasamos por arriba. Jugamos muy bien, donde agarramos la segunda pelota y nos generamos opciones de gol”, expuso.

    “Ellos hicieron un gol de otro partido, un golazo, y se volvieron a meter en el partido. Son cosas impredecibles que tiene el fútbol. Fue muy parejo y disputado, como lo es una final. Quedó la llave muy abierta”, cerró.

    La seguridad de Patricio Almendra

    MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Y si se trata de confianza, eso es lo que desborda el técnico Patricio Almendra. En la conferencia de prensa posterior al empate 1-1, envió un claro mensaje a los hinchas del Conce.

    “Yo le digo a la gente que esté tranquila. En Calama lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer bien. El equipo va a estar recuperado y vamos a hacer el partido que todos esperan. Vamos a ascender, tengo esa convicción. Si Dios me puso en este lugar es para lograr un objetivo histórico para este club. Yo amo a este club, de verdad que lo amo y la gente que está conmigo también. Entonces vamos a ir con esa energía”, aseguró.

    “Queremos ir a hacer el partido que Cobreloa no espera. A Cobreloa se la vamos a hacer difícil. Vamos a ir a hacer un partido inteligente. Ellos van a salir y ahí es donde tenemos que aprovechar”, complementó el DT.

    El duelo entre Cobreloa y Deportes Concepción por la revancha de la final de la liguilla está programado para este domingo 7 de diciembre a partir de las 20.15 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

