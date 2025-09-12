SUSCRÍBETE
El Deportivo

Lucas Assadi cuestiona la programación de la Supercopa entre la U y Colo Colo: “Nos pareció raro”

El joven futbolista de Universidad de Chile se refirió al polémico duelo que está programado para este domingo.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Lucas Assadi cuestiona la programación de la Supercopa: “Nos pareció raro”. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

La U y Colo Colo se juegan la Supercopa. Este domingo se llevará a cabo el Superclásico que define al campeón entre los ganadores de la última Copa Chile y la Liga de Primera. Un partido que debió jugarse en el verano y ha sido postergado por meses. Y que, ahora, suma el componente de que Universidad de Chile pidió la cancelación, algo que fue rechazado por la ANFP.

Al respecto de este último tema, Lucas Assadi reconoció la extrañeza que hubo en el plantel de la U al conocer la fecha. “No sé si la palabra es perjudicados. Nos entrenamos para jugar. Nos parecía un poco raro el tema de la programación pero ya está. Hemos jugado varios partidos así y lo haremos de la mejor forma posible”, señaló.

Por otro lado, el joven ariete no ocultó el ánimo con que se enfrentarán a los albos. “Lo tomamos como una revancha, fue reciente el partido anterior, ese era por los puntos y ahora es por una copa. Siempre entrenamos para jugar, ya sea el fin de semana o el jueves, siempre estamos entrenando para competir”, dijo.

Pizarro y Assadi. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

También se refirió a su momento en la U. “El profe me dice que defensivamente que trate de ayudar al equipo, pero que sea determinante de los tres cuartos hacia arriba. Hemos estudiado al rival y vamos a salir a competir de la mejor manera”, comentó.

“Vengo en un buen momento. No sé si aun considerarme un líder dentro del camarín, creo que tenemos jugadores con mucha experiencia: Chelo, Charles, Mati. Estamos preocupados por este partido”, añadió.

En el lado de Colo Colo, fue Vicente Pizarro quien asistió a hablar con la prensa. El mediocampista no ve con buenos ojos las medidas que se tomaron para la Supercopa respecto a las limitaciones para el público. “Es lamentable. Sobre todo porque es un partido así, una final y un clásico. Debería ser una fiesta tanto para nosotros como para el otro equipo y termina siendo una semana entre que se va a jugar y no se va a jugar”, dijo.

Además, el volante enfatizó en la postura alba respecto al duelo. “Siempre en la mente del grupo estuvo jugar este partido. Nunca cambiamos eso, entrenamos para llegar al día del partido. Ahora que se va a jugar seguimos con esa mentalidad”, remarcó.

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UUniversidad de ChileSupercopaSuperclásicoColo ColoVicente PizarroLucas Assadi

