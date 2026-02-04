SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Luto en el surf chileno: fallece destacado deportista tras accidente de tránsito en La Serena

    Lucas Encina, talento local de 24 años, integrante del Team Chile y protagonista en el circuito chileno, perdió el control de su motocicleta por circunstancias que se investigan.

    Por 
    Madelynne Alegría

    La noche del lunes se tiñó de tragedia en el sector Alfalfares Oriente, a la altura de la parcela 5 en la comuna de La Serena, cuando Lucas Encina, destacado surfista serenense de 24 años y exseleccionado nacional, perdió la vida en un accidente de motocicleta: el joven perdió el control del vehículo por razones que Carabineros aún investigan.

    El surfista circulaba por el sector cuando ocurrió el fatal accidente. Su cuerpo quedó en la ladera norte de la calzada, escenario de una escena que estremeció a los primeros testigos. Personal del SAMU acudió de inmediato, pero solo pudo constatar el fallecimiento en el sitio. Sin documentación del vehículo ni personal, su identificación se reveló este martes.

    Conmoción en la comunidad deportiva

    La trágica noticia corrió entre surfistas, generando un duelo colectivo en La Serena y el mundo del surf chileno. Quienes lo conocieron dentro y fuera del mar destacan su rol como referente local, siempre fiel a las costas papayeras.

    La Federación Chilena de Surf emitió un mensaje cargado de emoción: “En memoria de un grande. Seleccionado nacional, serenense de corazón y leyenda de nuestras costas. Gracias, Lucas Encina, por tantos años de entrega y por representar nuestros colores con tanta garra".

    Por su parte, desde LatinWave también recordaron a Encina como un buen deportista y persona: “Lucas nos representó con el Team Chile Junior en el Mundial ISA Junior en Azores, Portugal. Fue protagonista del circuito chileno por varios años y fiel representante del surf de La Serena-Coquimbo. Una tremenda persona, siempre afable, cariñoso, respetuoso y muy educado. Siempre te recordaremos, Lucas… Buenas olas”.

    La partida de Encina deja una huella. Recordado por su trayectoria como integrante de la selección. El pesar se extiende desde La Serena hasta el surf chileno entero, honrando no solo al deportista, sino al ser humano que compartía su amor por las olas.

    Más sobre:Lucas EncinaLatinWaveFederación Chilena de SurfSurfLa SerenaRegión de CoquimboSelección nacionalTeam Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    ¿Privacidad o seguridad? Por qué España quiere dejar a los menores de 16 años fuera de las redes sociales

    Lo más leído

    1.
    “La barra brava, mandada por los dirigentes, nos fue a apretar”: Pablo Mouche dispara contra Colo Colo

    “La barra brava, mandada por los dirigentes, nos fue a apretar”: Pablo Mouche dispara contra Colo Colo

    2.
    “Ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza”: las críticas que golpean al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

    “Ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza”: las críticas que golpean al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

    3.
    Felipe Correa ratifica a Nicolás Córdova como técnico de la Roja y revela el calendario de amistosos de Chile en 2026

    Felipe Correa ratifica a Nicolás Córdova como técnico de la Roja y revela el calendario de amistosos de Chile en 2026

    4.
    “No fue posible reunir los recursos”: selección chilena de Balonmano Playa se baja de torneo y critica a la Federación

    “No fue posible reunir los recursos”: selección chilena de Balonmano Playa se baja de torneo y critica a la Federación

    5.
    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU
    Chile

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    Tensión tras operativos en Meiggs: comerciantes informales intentaron reinstalar toldos y enfrentaron a Carabineros

    Dos muertos y más de veinte heridos deja el choque de bus con un camión en La Araucanía

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria
    Negocios

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    Santander compra un banco en Estados Unidos por un poco más de US$12 mil millones

    Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21
    El Deportivo

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    Los grandes tropiezan, Coquimbo pierde el invicto y la violencia se impone: lo que dejó la Fecha 1 de la Liga de Primera

    Luto en el surf chileno: fallece destacado deportista tras accidente de tránsito en La Serena

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026
    Tecnología

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    ¿Privacidad o seguridad? Por qué España quiere dejar a los menores de 16 años fuera de las redes sociales

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada
    Cultura y entretención

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada

    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    El regreso de Cabo de Miedo: anuncian debut de la serie con Amy Adams y Javier Bardem

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca
    Mundo

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca

    El representante republicano que logró que los Clinton testifiquen ante el Congreso por el caso Epstein

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca
    Paula

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar