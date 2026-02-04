Luto en el surf chileno: fallece destacado deportista tras accidente de tránsito en La Serena

La noche del lunes se tiñó de tragedia en el sector Alfalfares Oriente, a la altura de la parcela 5 en la comuna de La Serena, cuando Lucas Encina, destacado surfista serenense de 24 años y exseleccionado nacional, perdió la vida en un accidente de motocicleta: el joven perdió el control del vehículo por razones que Carabineros aún investigan.

El surfista circulaba por el sector cuando ocurrió el fatal accidente. Su cuerpo quedó en la ladera norte de la calzada, escenario de una escena que estremeció a los primeros testigos. Personal del SAMU acudió de inmediato, pero solo pudo constatar el fallecimiento en el sitio. Sin documentación del vehículo ni personal, su identificación se reveló este martes.

Conmoción en la comunidad deportiva

La trágica noticia corrió entre surfistas, generando un duelo colectivo en La Serena y el mundo del surf chileno. Quienes lo conocieron dentro y fuera del mar destacan su rol como referente local, siempre fiel a las costas papayeras.

La Federación Chilena de Surf emitió un mensaje cargado de emoción: “En memoria de un grande. Seleccionado nacional, serenense de corazón y leyenda de nuestras costas. Gracias, Lucas Encina, por tantos años de entrega y por representar nuestros colores con tanta garra".

Por su parte, desde LatinWave también recordaron a Encina como un buen deportista y persona: “Lucas nos representó con el Team Chile Junior en el Mundial ISA Junior en Azores, Portugal. Fue protagonista del circuito chileno por varios años y fiel representante del surf de La Serena-Coquimbo. Una tremenda persona, siempre afable, cariñoso, respetuoso y muy educado. Siempre te recordaremos, Lucas… Buenas olas”.

La partida de Encina deja una huella. Recordado por su trayectoria como integrante de la selección. El pesar se extiende desde La Serena hasta el surf chileno entero, honrando no solo al deportista, sino al ser humano que compartía su amor por las olas.