Mala planificación de Álvarez y jugadores fuera de foco: los errores de la U que generan preocupación en Azul Azul

Universidad de Chile ha tenido un mes para el olvido. En rigor, un poco más de tres semanas. Atrás parece quedar la ilusión que generó el triunfo ante Botafogo en el debut en la Copa Libertadores. De hecho, tras la eliminación de ese certamen, precisamente, ante los brasileños, en Río de Janeiro, el envión copero se diluyó por completo, ya que la U quedó fuera de la Copa Chile y además sufrió dolorosas derrotas que alejaron al equipo de la cima de la Liga de Primera. Solo hubo una alegría que pareció tapar lo que vendría: la goleada 6-0 frente a O’Higgins, el pasado 31 de mayo. Desde aquel sábado que los estudiantiles no saben de triunfos.

Un nuevo capítulo de este bajón se vivió este domingo, cuando los azules cayeron por 1-0 en su visita a Coquimbo Unido, que se afianzó en el liderato del torneo, el cual comparte con Audax Italiano. Para el conjunto dirigido por Gustavo Álvarez era imperante un triunfo para recuperar sensaciones y meterse de lleno en la pelea en la parte alta de la tabla, considerando que tiene dos partidos pendientes. Sin embargo, esto estuvo lejos de ocurrir.

Tropiezos significativos

La cronología de la caída azul tiene un punto crucial: la derrota ante Botafogo, en Brasil (con un hombre más durante 63 minutos), que provocó la eliminación de la Libertadores. Pese a que la U se quedó con el premio de consuelo de la Sudamericana, no era el objetivo a cumplir, sobre todo entendiendo el gran inicio en el certamen continental. Llegaron a estar invictos y líderes luego de tres victorias sobre el Fogao, Estudiantes y Carabobo, además de un empate ante los venezolanos.

No obstante, el declive se inicia anteriormente a la caída ante los cariocas, el pasado 27 de mayo. Cuatro días antes, Álvarez alineó una oncena completamente alternativa contra Deportes Limache, con el objetivo de resguardar a sus estelares para la final con Botafogo. ¿El resultado? Una dolorosa e inesperada caída que significó un golpe de realidad para los azules.

Para el encuentro frente a los dirigidos por Víctor Rivero, Álvarez dispuso de un equipo alternativo. La apuesta no le resultó y cayó de manera inapelable. Desde la interna del club, aseguran que la planificación del DT no fue la correcta considerando que los de la Quinta Región se hacen fuertes cuando ejercen la localía. Fue un primer aviso, que no fue escuchado para lo que vendría.

El elenco universitario acumula apenas una victoria en los últimos seis encuentros. Fue un contundente 6-0 contra O’Higgins. En ese tiempo también aconteció la eliminación de la Copa Chile a manos de Curicó Unido, equipo que marcha en la novena ubicación de la Primera B. En este encuentro, al DT también le atribuyen responsabilidad: utilizó a jugadores que llegaron durante la madrugada del viaje de la Roja, en la caída frente a Bolivia, en el Alto. El físico les pasó la cuenta.

Por otra parte, el colchón ya no alcanza. Universidad de Chile continúa con partidos pendientes, pero ya no tiene la posibilidad de asaltar el liderato. Marcha en la quinta posición con 22 unidades y se ubica a siete de Coquimbo, pero con dos partidos pendientes (uno contra Unión Española y otro ante Colo Colo). En agosto, la Liga de Primera se pondrá al día, pero los azules ya no dependen de sí mismos.

Mal rendimiento general e individual

Uno de los factores del declive de la U es el bajón futbolístico tanto a nivel general como individual. Cuando el rendimiento global no ha sido suficiente, los nombres propios no han sido trascendentes, algo que sí ocurrió a inicio de año.

“Todo se resume en una palabra: irregularidad. Rendimientos bajos más falta de contundencia y algunas imponderables que no están a nuestro favor, hay que saber administrarlo y salir de este mal momento”, aseguró Álvarez tras la caída ante Coquimbo.

El estratega, por otro lado, se refirió a la temprana salida de Javier Altamirano, que fue reemplazado a los 39′, y la expulsión de Guerrero, dos de los futbolistas que han tenido un semestre irregular. “El cambio de Javier fue por rendimiento, lo noté bajo. Consideré que no podía esperar a ningún jugador porque los primeros minutos estaban siendo buenos. A Maxi lo vi impreciso. La expulsión en términos de juego puede pasar, pero una por indisciplina, no”, criticó.

Lógicamente, no son los únicos nombres que han sufrido un bajón en su rendimiento. Lucas Di Yorio, por ejemplo, es uno de ellos. El espigado ariete comenzó el año con goles, sin embargo, hasta la goleada a O’Higgins, acumulaba diez encuentros sin anotar. De hecho, ha marcado apenas un tanto en los últimos 13 cotejos que ha jugado. Otro que ha sido cuestionado es Marcelo Díaz, que se ha visto principalmente sobrepasado desde lo físico.

Marcelo Díaz ha sido uno de los puntos bajos en la U. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Mientras algunos rendimientos puntuales han fallado, las sustituciones no han entregado respuestas. La U desembolsó US$ 660 mil dólares por Gonzalo Montes, el reemplazo natural en el mediocampo. Sin embargo, el uruguayo no ha logrado encontrarse con su mejor fútbol y poco a poco dejó de ser opción para Álvarez, quien incluso lo ha dejado fuera de la convocatoria. Además del volante charrúa y el delantero argentino, otros refuerzos como Nicolás Fernández y Julián Alfaro no han convencido. Una mejor valoración tienen Rodrigo Contreras.

Este domingo, Charles Aránguiz envió un duro mensaje al plantel. “Esto es un llamado de atención para nosotros, tenemos que volver al trabajo con humildad y tener un compromiso con esta camiseta”, señaló.

Es por ello que la gerencia deportiva, encabezada por Manuel Mayo, ya piensa en los refuerzos para un plantel plagado de nombres, pero que parece haberse quedado corto. En los estudiantiles quieren un volante central que sea capaz de cubrir los recorridos que actualmente le están pasando la cuenta a Marcelo Díaz.

La Roja, el otro problema

La U no solo sintió el bajón adrenalínico que produjo la eliminación en Copa Libertadores, sino que también el desgaste. A la inevitable desmotivación por el golpe se le sumó el trajín físico y psicológico.

Además, el buen rendimiento inicial también provocó constantes nominaciones a la selección chilena. Sin ir más lejos, en la última fecha FIFA, los azules tuvieron 11 bajas entre convocados a la Roja y a la Roja Sub 20. “Se perdió un poco el foco. Quizás tanta Selección, tantas luces, no le hacen bien a todos. Hay que volver a enfocarse”, dicen desde la interna del club.

Ahora, deben volver a centrarse en el Campeonato Nacional. Sin embargo, su propio técnico ha sido desconcentrado por el Equipo de Todos. Álvarez ha sido candidateado para tomar el puesto que dejó Ricardo Gareca.

“Es un muy buen técnico, tengo un muy buen concepto de él, lo conozco desde Huachipato, tengo buenas referencias en lo personal... Es una opción para cualquier equipo, porque es un muy buen técnico”, aseguró Pablo Milad, presidente de la ANFP, sobre la opción del estratega de la U.