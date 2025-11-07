Manuel Pellegrini se lanza contra la “Ley Wenger” y propone revolucionario cambio al reglamento del fútbol

Manuel Pellegrini entrega diversas definiciones. Luego del triunfo del Betis sobre el Lyon en la Europa League, el técnico aprovechó de referirse a la “Ley Wenger”, para manifestarse en contra de la eventual medida. El Ingeniero se mostró a favor de la norma actual. “Es algo difícil de dar una opinión. Creo que la ley del fuera de juego, para mí, en este momento es correcta. Y con el VAR se tiene muchísima más facilidad para no equivocarse. Se va a empezar a ver si es el cuerpo completo, si no... Creo que es meterse en problemas”, dijo.

El cambio que propone el exDT del Arsenal, Arsène Wenger, indica que el fuera de juego se daría cuando todo el cuerpo del atacante sobrepase al penúltimo defensor, y no solo una parte.

El entrenador chileno, en cambio, propone otra medida que, en caso de aplicarse, puede ser revolucionaria para el reglamento. “Creo que hay otras reglas que se pueden modificar que mejorarían el fútbol, como que cuando el balón pasa el mediocampo no puede volver a su propio campo. Sería un fútbol más dinámico. Son expertos los que lo están mirando, pero no me parece que sea algo que vaya a variar el fútbol. Hay que hacerlo cada vez más entretenido, más dinámica, y para eso tenemos que estar más cerca de la portería contraria”, apuntó Pellegrini.

Pellegrini volvió a hablar de su futuro y la chance de dirigir a la Roja. . Por @realbetis

Finalmente, el DT del Betis se refirió a la posibilidad de hacerse cargo de la Roja. “El futuro en el Betis ya lo aclararemos en su momento oportuno. Ya lo he dicho, no me quiero centrar en mi persona. La parte más importante es el club, así que lo más importante era que ganásemos hoy en día e ir a Valencia a sumar tres puntos. Ya veremos en el momento oportuno si eso se soluciona, pero en este momento es difícil tener una opinión en cuanto a eso”, puntualizó.

“Lo he dicho siempre, que a mí me gustaría dirigir en mi carrera a la selección chilena e un Mundial. Es una experiencia importante, tanto por ser mi país como por ser un Mundial, pero no estoy más cerca de Chile y lejos del Betis, ni al revés tampoco”, añadió.