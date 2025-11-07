Sobre Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo: la marca de un chileno que perdura por más de 70 años en Inglaterra

Mucho antes de Iván Zamorano, Marcelo Salas y Alexis Sánchez había un futbolista chileno que acaparaba portadas en la elite del fútbol europeo. En la década de los 50, un atacante nacional construía su leyenda en el añoso fútbol de Inglaterra.

En un largo reportaje publicado recientemente en el archipiélago británico, el medio Four Four Two recordó los días gloriosos de Jorge Robledo, uno de los primeros ídolos extranjeros que se consolidó en el torneo con más historia del planeta.

El artillero iquiqueño debutó en el fútbol en 1946, con la camiseta del Barnsley, club con el que jugó en dos temporadas, antes de fichar por el Newcastle United. Precisamente, con las Urracas firmó sus mejores torneos y consiguió una marca que sobrevive hasta hoy.

“A lo largo de toda la historia de la máxima categoría del fútbol inglés, ¿quién ostenta el récord de más goles marcados en una temporada por un jugador nacido en el extranjero y registrado en el extranjero?”, es la hipótesis que se plantea la edición electrónica de la famosa revista isleña.

A renglón siguiente, el medio remata que “no se trata de Erling Haaland; a pesar de sus 36 goles en la temporada 2022-‘23, el noruego nació en Leeds, donde su padre, Alf-Inge, jugaba a principios de siglo. Tampoco es Mohamed Salah, pese de sus 32 goles en la temporada 2017-‘18. Ni Luis Suárez ni Cristiano Ronaldo, que marcaron 31 goles cada uno en una campaña (este último camino al Balón de Oro en 2008). Thierry Henry y Robin van Persie anotaron 30 goles cada uno”.

En la historia

Durante la temporada 1951-52, el chileno Robledo marcó 33 goles con Newcastle en la First Division, convirtiéndose en el máximo goleador de la máxima categoría en esa campaña. Récord que todavía está vigente, ya que Haaland nació en la ciudad de Leeds, cuando su padre jugaba en el equipo más importante de esa región.

El equipo del norte terminó en el octavo puesto, pero anotó 98 goles en 42 partidos, más que cualquier otro equipo, incluido el campeón de esa temporada, el Manchester United del legendario Matt Busby.

En ese mismo año, el atacante nacional consiguió su segundo título consecutivo en la Copa FA, el torneo más antiguo del planeta. Trofeo que les fue entregado por el propio primer ministro Winston Churchill.

Una estrella

Robledo nació en 1926 en Iquique. Su padre era chileno, pero su madre era inglesa, originaria del pueblo de West Melton, cerca de Barnsley, que también se convertiría en el nuevo hogar del joven Robledo.

El día de la partida de la familia de Chile a Liverpool, a bordo del transatlántico Reina del Pacífico, el padre de Robledo abandonó a su esposa y a sus tres hijos, bajando a tierra con la excusa de comprar cigarrillos para el viaje, con el equipaje ya a bordo. Fue la última vez que lo vieron.

Disputó siete temporadas en tierras británicas, en las que marcó 127 goles en 251 presencias con dos instituciones, antes de fichar por Colo Colo, escuadra en la que jugó desde 1953 hasta 1958.

El chileno es considerado en la primera verdadera estrella extranjera del fútbol inglés. A tanto llegó su fama, que el nortino fue inmortalizado en la carátula de uno de los discos solistas de John Lennon.

El músico lo dibujó cuando era niño y lo firmó así: “John Lennon, Junio 1952, Edad 11”. En la gráfica se aprecia claramente la figura del jugador chileno al momento de marcar el tanto en la final frente a Arsenal, que le daría la copa a su equipo en el estadio de Wembley en Londres, en 1952.