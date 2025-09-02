Marcelo Bielsa se lanza contra la prensa para defender las fiestas de Lamine Yamal: “Estafa”

Lamine Yamal fue uno de los nombres más requeridos por la prensa española durante el verano europeo. Sus vacaciones en Brasil, un polémico cumpleaños número 18 y su reciente relación con la cantante argentina Nicki Nicole lo tienen permanentemente generando noticia. No obstante, el delantero comenzó de buena forma esta temporada con Barcelona, en donde marcó el fin de semana en la visita a Rayo Vallecano. Sobre estos hechos reflexionó Marcelo Bielsa en una conferencia de prensa en Uruguay.

Para el ex DT de Chile, quien ahora marcha en el cuarto lugar de las Eliminatorias mundialistas con la selección charrúa, se coloca demasiado el foco en particularidades que no son relevantes: “Ustedes dicen que Yamal fue a Mallorca, a otras playas, con una artista. Y eso no tiene ninguna importancia, él entrena seis horas diarias, está obligado a un régimen de alimentación, va dos horas al gimnasio, se atiende con fisio, con kine, tiene entrenador personal y está obligado a dormir cierta cantidad de horas”, dijo Bielsa, cuadrándose con lo que declaró Luis De la Fuente, seleccionador de España.

“Lo otro también es cierto, que tiene novia y sale de noche, ¿Pero qué vamos a poner en el escenario? ¿Esta particularidad cuya difusión es atractiva o esta rigurosidad metódica que no atrae a nadie? ¿Qué hace el medio de comunicación? Estafa”, agregó.

Su crítica a los medios

En ese momento, el rosarino interpeló a los periodistas que estaban en la sala: “La credibilidad es lo más importante que tiene un periodista. Imaginen lo perverso que es el medio al que pertenecen que están obligados a mentir cada vez que escriben”.

“Se instaló un recurso donde lees un título que te invita a creer que vas a encontrar tal respuesta. Y en la nota, lo que te insinuaron que vas a leer, no existe. Eso es una vergüenza, una estafa”, cerró.